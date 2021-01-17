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Хавбек ЦСКА Бистрович перейдет в клуб из чемпионата Турции

17 января 2021, 20:31

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович переберется в турецкий чемпионат.

По информации журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, хорват отправляется в «Гёзтепе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение подразумевает опцию выкупа за 3 млн евро.

Ранее Бистрович не полетел на сбор с ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:13
удачи ему там !
andrefino13
andrefino13
18 января в 14:21
А Обляков будет прибавлять с каждым сезоном,если не сломается,тьфу,тьфу,тьфу,то в сборной взрослой будет капитаном со временем.
andrefino13
andrefino13
18 января в 14:12
Уверен,ЦСКА купит классного опороника легионера,потому и отправляют Бистровича,есть Обляков,Ахметов,Дзагоев может закрыть позицию при необходимости пока.Нападение в порядке,в защиту еще одного в помощь и полный комплект.Состав и так очень качественный,лишних нет.
Beekeeper
Beekeeper
18 января в 10:04
Ой да не парьтесь вы, конец сезона покажет, достоин ли Ганчаренка тренировать дальше или нет.
SHMEL
SHMEL ответ mondial18 (раскрыть)
18 января в 08:03
Обляков не так плох на саом деле, он проделыват громадный объем работы и у него неплохая пресса по отзывам СПЕЦИАЛИСТОВ. Не нужно жить былыми воспомнаниями, Ваня вырос и физически и в плане игрового мышления, не зря он капитан молодежной сборной.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ mangox22 (раскрыть)
18 января в 07:56
    oFANATo
    oFANATo
    18 января в 01:27, ред.
    Удачи Бистровичу в аренде....и ждём нового легионера опрника.
    mangox22
    mangox22 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    17 января в 23:56
    Его никто не отдавал, он сам ушел как и Бийол и Гаич , не хочет прозябать на лавке и портить себе репутацию под руководсвтом наглого самозванца.. Еще бы Влашич свалил было бы самое то, может дошло бы до руководства что дранник это вред !!!
    mondial18
    mondial18 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    17 января в 23:51
    Обляков совсем пустое место в обороне и сотни загубленных моментов и стандартов .. сплошной вред команде!!! Вы думаете он кому то нужен кроме Ганчаренки за ведь даже доплачивать придется чтобы хоть кто нибудь забрал!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 января в 23:23
    Жаль Витя поздно спохватился, если бы раньше прозрел и давал шанс Шкурину, то очков то у нас могло быть и поболе.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 января в 23:02
    Конец сезона показал, что Шкурин небезнадежен . Я думаю он прибавит при определенном доверии ВМГ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    17 января в 22:50
    Останемся каждый при своем.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 января в 22:32
    У Бистровича было много времени, ничего хорошего кроме дальних ударов он не показал, даже той же мобильности облякова у него нет
    Обляков также молод, дриблинг и удар не главные качества для цпз, я бы ему в актив занес этот сезон
    Ключевое чего ему не хватает это массы, он не способен корпусом оттеснять от мяча как нормальный опорник, а вот играть в пас у него получалось неплохо
    Хотя и были обрезы или привезенный пенальти с рубином, сезон ему можно занести в актив
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    17 января в 22:26
    Ваня прибавил конечно. Он же 2,5 года играет практически без замен. Но прибавил то он совсем чуть. А теперь прикинь, если бы Бистрович, Нисимура , Шкурин , Сантос и другие имели бы столько доверия, как бы они прибавили. Ваня самый бестолковый футболист в ЦСКА , но любимчик Витька, потому и играет без замен. Плюс у него один - отменное здоровье, носится как угорелый , но по большей части без толку.
    sv_1969
    sv_1969
    17 января в 22:10, ред.
    А правда коням то не всем нравится!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 января в 22:07, ред.
    Следил , даже глазам не верил, смотрел потом статы индивидуальные, огромное количество перехватов, точность пасов в порядке, почти перестал бить по воробьям
    Он практически в каждом матче один из лучших по цифрам был
    Да и обрезы стали реже, мое мнение он вырос как игрок в этом сезоне, но судят его по старинке по стереотипам, так как игру цпз сложно померить, не все замечают черновую работу
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    17 января в 21:55
    Последи за ним внимательно. Как раз ни паса, ни удара поставленного, дриблинг чумовой, прет как танк , поля не видит, постоянно обрезает команду, в отборе ноль. Только паспортом и лучше. Если Облякова нет на поле, армейцы обязательно выигрывают.
    Faustello
    Faustello ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 января в 21:54
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      17 января в 21:27
      Обляков в разы лучше бистровича, да еще и паспорт
      У Облякова и пас и перехваты, центр поля был лучшим в рпл в первой половине сезона, где обляков стал мастером перехватов, прессинга
      cska vperiod
      cska vperiod
      17 января в 21:25
      Очень жаль, что не смогли сохранить Кристиана.
      Cat01
      Cat01
      17 января в 21:23
      Получил большой опыт игры и пошёл на повышение
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      17 января в 21:11
      Витин косяк - определенно. Лучше бы Облякова на берег турецкий отправил.
      sv_1969
      sv_1969
      17 января в 21:08
        STVA 1
        STVA 1
        17 января в 21:05
        На повышение пошел)))
        Ironigor
        Ironigor
        17 января в 20:55
        Бл. кто нибудь может выкупать этот белорусский картофель с армейского огорода. К чему это всё приведёт?????
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 января в 20:48
        Чистка в конюшне идёт полным ходом...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        17 января в 20:38
        Игрок с поставленным дальним ударом. Жаль, что у ВМГ ему мало давали игрового времени.
        Удачных игр в Гёзтеле .
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        17 января в 20:38
        Если у рководства есть уверенность, что найдем вместо Кристияна кого-то сильнее, то это разумный шаг, а если нет запасных вариантов, то зря отдали, Бистрович картины в ЦСКА не портил.
        VAN ARM
        VAN ARM
        17 января в 20:35
        очень жаль но он остановился в развитии . но это скорее вина тренеров)))
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        17 января в 20:31
        Блин,как же жалко!
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