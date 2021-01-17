Хавбек ЦСКА Бистрович перейдет в клуб из чемпионата Турции

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович переберется в турецкий чемпионат.
По информации журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, хорват отправляется в «Гёзтепе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение подразумевает опцию выкупа за 3 млн евро.
Ранее Бистрович не полетел на сбор с ЦСКА.
Обляков также молод, дриблинг и удар не главные качества для цпз, я бы ему в актив занес этот сезон
Ключевое чего ему не хватает это массы, он не способен корпусом оттеснять от мяча как нормальный опорник, а вот играть в пас у него получалось неплохо
Хотя и были обрезы или привезенный пенальти с рубином, сезон ему можно занести в актив
Обляков также молод, дриблинг и удар не главные качества для цпз, я бы ему в актив занес этот сезон
Ключевое чего ему не хватает это массы, он не способен корпусом оттеснять от мяча как нормальный опорник, а вот играть в пас у него получалось неплохо
Хотя и были обрезы или привезенный пенальти с рубином, сезон ему можно занести в актив
Он практически в каждом матче один из лучших по цифрам был
Да и обрезы стали реже, мое мнение он вырос как игрок в этом сезоне, но судят его по старинке по стереотипам, так как игру цпз сложно померить, не все замечают черновую работу
Он практически в каждом матче один из лучших по цифрам был
Да и обрезы стали реже, мое мнение он вырос как игрок в этом сезоне, но судят его по старинке по стереотипам, так как игру цпз сложно померить, не все замечают черновую работу
У Облякова и пас и перехваты, центр поля был лучшим в рпл в первой половине сезона, где обляков стал мастером перехватов, прессинга
У Облякова и пас и перехваты, центр поля был лучшим в рпл в первой половине сезона, где обляков стал мастером перехватов, прессинга
Удачных игр в Гёзтеле .
Удачных игр в Гёзтеле .