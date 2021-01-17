Хавбек ЦСКА Бистрович перейдет в клуб из чемпионата Турции

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17 января 2021, 20:31

Полузащитник ЦСКА переберется в турецкий чемпионат.

По информации журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, хорват отправляется в «Гёзтепе» на правах аренды до конца сезона. Соглашение подразумевает опцию выкупа за 3 млн евро.