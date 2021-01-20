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Рианчо: «Желаю удачи Кокорину в Италии»

сегодня, 14:51

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Кокорин — хороший игрок, думаю, если он в хорошей форме, то ему подойдет любой чемпионат. Его главная цель — вернуться к тому, чтобы быть стабильным игроком высокого класса, которого мы знали.

Итальянские команды отлично подкованы тактически, они не оставляют места для бега за спинами защитников. Но я думаю, что ему удастся адаптироваться к этой игре.

Поэтому я уверен, что главная цель Кокорина — снова стать тем игроком, которого мы все знали. Желаю ему удачи в Италии.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:09
Ключевые слова- если сможет , если в хорошей форме. Как раз этого и нет , а ещё и зарплата с понижением с 3 до 1.7 .
stavr74
stavr74
сегодня в 14:59
лишь бы перешёл и Урунова в придачу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:52
Может хоть там заиграет!
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