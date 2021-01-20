Рианчо: «Желаю удачи Кокорину в Италии»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал возможный переход нападающего в «Фиорентину».

Кокорин — хороший игрок, думаю, если он в хорошей форме, то ему подойдет любой чемпионат. Его главная цель — вернуться к тому, чтобы быть стабильным игроком высокого класса, которого мы знали.

Итальянские команды отлично подкованы тактически, они не оставляют места для бега за спинами защитников. Но я думаю, что ему удастся адаптироваться к этой игре.

Поэтому я уверен, что главная цель Кокорина — снова стать тем игроком, которого мы все знали. Желаю ему удачи в Италии.