Шевченко: «На Евро-2020 сборная Украины будет поднимать планку высоко»

Главный тренер сборной Украины рассказал о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

На Евро-2020 мы будем поднимать планку высоко. Сначала наша задача — выйти из группы. Дальше все будет зависеть от того, как мы будем готовы. Важно, чтобы наши игроки были готовы на 100%. Смотрю за Ярмоленко, Малиновским, Зинченко, начали сборы «Динамо» и «Шахтёр». Мои помощники поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной сборной, но и для молодежи с 15-16 лет. Для этого мы взяли специалиста в штаб, чтобы он мог координировать работу молодежных и национальной команд.

Мы соскучились за фанатами, ждем вас. Надеюсь, в этом году они вернутся на стадионы, нам будет нужна их поддержка.