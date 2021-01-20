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Шевченко: «На Евро-2020 сборная Украины будет поднимать планку высоко»

сегодня, 09:43

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

На Евро-2020 мы будем поднимать планку высоко. Сначала наша задача — выйти из группы. Дальше все будет зависеть от того, как мы будем готовы. Важно, чтобы наши игроки были готовы на 100%. Смотрю за Ярмоленко, Малиновским, Зинченко, начали сборы «Динамо» и «Шахтёр». Мои помощники поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной сборной, но и для молодежи с 15-16 лет. Для этого мы взяли специалиста в штаб, чтобы он мог координировать работу молодежных и национальной команд.

Мы соскучились за фанатами, ждем вас. Надеюсь, в этом году они вернутся на стадионы, нам будет нужна их поддержка.

Ранее в УАФ прокомментировали новость о возможном уходе Шевченко в «Челси».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:23
Оптимизм - дело хорошее.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:54
Группа вполне проходимая, должны выходить со 2-го места.
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