Фонсека — о поражении от «Специи»: «Тяжёлый момент, хотели пройти дальше»

Главный тренер «Ромы» порассуждал о причинах поражения своей команды в Кубке Италии от «Специи» (2:4).

Если есть проблема, у нас есть время обсудить ее внутри. А проблема есть.

У нас было трудное начало игры из-за пенальти, ситуация была трудна для понимания. После этого мы создали много моментов, но пропустили голы, а с двумя игроками было и вовсе тяжело.

Это тяжелый момент, мы хотели пройти дальше в Кубке, но я не могу жаловаться на отношение парней. Мы должны подготовиться к следующему матчу.