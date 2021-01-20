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Фонсека — о поражении от «Специи»: «Тяжёлый момент, хотели пройти дальше»

сегодня, 11:06
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 4Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека порассуждал о причинах поражения своей команды в Кубке Италии от «Специи» (2:4).

Если есть проблема, у нас есть время обсудить ее внутри. А проблема есть.

У нас было трудное начало игры из-за пенальти, ситуация была трудна для понимания. После этого мы создали много моментов, но пропустили голы, а с двумя игроками было и вовсе тяжело.

Это тяжелый момент, мы хотели пройти дальше в Кубке, но я не могу жаловаться на отношение парней. Мы должны подготовиться к следующему матчу.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:35
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:10
    Я знал что проиграют!
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