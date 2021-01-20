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Карпин: «На сборах меньше всего важен результат матча»

сегодня, 17:20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги первой встречи клуба на сборе в Испании. Сегодня «Ростов» обыграл «Альхесирас» (команда из Сегунды Б) со счётом 5:1.

- Показалось, что сегодня команда отлично двигалась на поле, несмотря на нагрузки и на то, что это первый матч. Как оцените состояние игроков на данный момент?

Думаю, вам больше показалось. Не было движения, которое хотим видеть. Если учитывать, что это шестой день сборов, то сегодня мы хорошо подвигались, получили нагрузку. Но команда в данный момент очень далека от нужных кондиций.

- «Ростов» давно так много не забивал на сборах. Голы хоть как-то важны сейчас?

На сборах меньше всего важен результат матча. Выиграли или проиграли – не важно. Главное — посмотреть в чем надо прибавлять, чему еще больше уделять внимания и времени. Эти игры для этого и нужны. Если бы стояла задача кого-то обыграть, то составы были бы другие, они не были бы смешанными. Получится кого-то обыграть — да, хорошо, все счастливы. Но такой задачи перед нами нет. Мы хотим хорошо подготовиться к весенней части сезона, вернуть в строй всех травмированных. Сегодня, например, вы могли заметить, что у нас выпали пять опорных полузащитников: Норманн, Хашимото, Мамаев, Глебов, и Саплинов. Пришлось даже Обухову играть на этой позиции.

- После игры вы о чем-то беседовали с тренером соперников. При этом вы играли в одно время в Ла Лиге. Хорошо знакомы?

Да нет, просто много играли друг против друга. Обычный разговор: узнали как дела, пожелали удачи, я поинтересовался их календарем на ближайшие матчи.

Карпин: «На сборах меньше всего важен результат матча»

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:18
Хороший результат всё же приятно, плюс характер победителя в каждом матче
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:16
Хуже было бы, если бы проиграли 1-5.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:43
Главное заложить фундамент будущих побед
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:36
и качество подготовки игроков - нужно добавить к сказанному..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:32
Валера правильно говорит
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:30
Желаю нашей команде хорошо подготовиться ко второй части чемпионата. И всем кто травмирован желаю поскорее выздороветь
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