«Сочи» отправился на сбор в Турцию

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вчера, 20:24

Пресс-служба «Сочи» объявила состав команды, который отправится в Турцию на первый зимний сбор.

Вратари: Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Сергей Самок;

Защитники: Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Сергей Терехов, Иван Новосельцев, Эммануэль Маммана, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Филип Иполе, Ренат Балкизов;

Полузащитники: Артур Юсупов, Данил Пруцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Жоаозинью, Ивелин Попов, Андрей Боковой, Егор Пруцев;

Нападающие: Антон Заболотный, Максим Барсов, Марко Дуганджич, Александр Руденко, Эрик Варданян.