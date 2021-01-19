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«Сочи» отправился на сбор в Турцию

вчера, 20:24

Пресс-служба «Сочи» объявила состав команды, который отправится в Турцию на первый зимний сбор.

Вратари: Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Сергей Самок;

Защитники: Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Сергей Терехов, Иван Новосельцев, Эммануэль Маммана, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Филип Иполе, Ренат Балкизов;

Полузащитники: Артур Юсупов, Данил Пруцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Жоаозинью, Ивелин Попов, Андрей Боковой, Егор Пруцев;

Нападающие: Антон Заболотный, Максим Барсов, Марко Дуганджич, Александр Руденко, Эрик Варданян.

Ранее сообщалось, что ЦСКА прибыл на сбор в Кампоамор.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:40
Раньше все в Сочи на зимние сборы ездили, и результаты были не в пример нынешним, а теперь Сочи в Турцию едет. Смехота!
ТТ
ТТ
вчера в 22:16
Ну эти тоже могут себе позволить !))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:30
Смешно, сочинцы едут в турцию.
drug01
drug01
вчера в 21:02
Все дороги ведут в Турцию
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:58
Из Сочи можно вообще не выезжать.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:50
Кому в Турцию ,а кому в Крымск.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:50
Странно!Деньги девать некуда что ли! При Союзе в Сочах почти все клубы сборы проводили!Ну или рядом!
beefs
beefs
вчера в 20:42
а в Сочи разве нет места для тренировок...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:34
В Сочи почти такой же климат...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:34
Удачи и без травм!
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