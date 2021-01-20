Бывший физиотерапевт «Халл Сити» присоединился к «Рубину»

«Рубин» подписал контракт с физиотерапевтом Гэвином Демпси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Гэвин Джозеф Демпси родился 1 мая 1989 года в городе Корк (Ирландия). Окончил Батский университет (Великобритания). Работал в английском футбольном клубе «Халл Сити» в 2013 году, а также в клубе регби «Лондон Уоспс», сборной Шотландии U18 по регби, в программах, организованных федерацией регби Шотландии, университетских командах по хоккею на траве и регби.