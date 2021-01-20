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Бывший физиотерапевт «Халл Сити» присоединился к «Рубину»

сегодня, 20:27

«Рубин» подписал контракт с физиотерапевтом Гэвином Демпси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Гэвин Джозеф Демпси родился 1 мая 1989 года в городе Корк (Ирландия). Окончил Батский университет (Великобритания). Работал в английском футбольном клубе «Халл Сити» в 2013 году, а также в клубе регби «Лондон Уоспс», сборной Шотландии U18 по регби, в программах, организованных федерацией регби Шотландии, университетских командах по хоккею на траве и регби.

С января 2021 года – физиотерапевт ФК «Рубин». Добро пожаловать в «Рубин»!

Бывший физиотерапевт «Халл Сити» присоединился к «Рубину»

Напомним, что испанский специалист Хавьер Гарсия, работавший в «Рубине» физиотерапевтом, покинул клуб в декабре.

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