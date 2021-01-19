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Агент Минасов: «Васин и Набабкин хотят продолжить играть за ЦСКА»

сегодня, 14:55

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, рассказал о будущем своих клиентов в московском клубе.

Пока переговоров с клубом о продлении контракта не было, позже собираемся их начать. С Виктором и Кириллом обсуждали, они хотят продолжить играть за ЦСКА.

С клубом еще не общались, но обстоятельства были такие, что не было возможности переговорить.

Контракты 32-летнего Васина и 34-летнего Набабкина истекают в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Набабкин тренируется отдельно от общей группы ЦСКА.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 16:11
Без Васина Цска уже будет не тем.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:54
Тут нужно трижды подумать, либо они согласны на роль лавочников, либо попрощаться по доброму, по достоинству оценив их вклад в успехи команды и на их места подобрать достойных кандидатов.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:21
Подпиратели заявочной стенки пригодятся разве что на всякий пожарный случай.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 15:20
Ну Набабкин ладно, но Васин куда?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:13
Васина можно и отпустить уже.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:11
Хотеть, не значит быть нужным. Всн зависит от руководства
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:02
Для глубина состава и использовании в тренировочном процеесе сгодятся оба
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:00
Кто мешает ?
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