Агент Минасов: «Васин и Набабкин хотят продолжить играть за ЦСКА»

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА и , рассказал о будущем своих клиентов в московском клубе.

Пока переговоров с клубом о продлении контракта не было, позже собираемся их начать. С Виктором и Кириллом обсуждали, они хотят продолжить играть за ЦСКА .

С клубом еще не общались, но обстоятельства были такие, что не было возможности переговорить.