Агент Минасов: «Васин и Набабкин хотят продолжить играть за ЦСКА»

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, рассказал о будущем своих клиентов в московском клубе.
Пока переговоров с клубом о продлении контракта не было, позже собираемся их начать. С Виктором и Кириллом обсуждали, они хотят продолжить играть за ЦСКА.
С клубом еще не общались, но обстоятельства были такие, что не было возможности переговорить.
Контракты 32-летнего Васина и 34-летнего Набабкина истекают в конце сезона.
Ранее сообщалось, что Набабкин тренируется отдельно от общей группы ЦСКА.