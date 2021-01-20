«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Святославом Георгиевским. Последним клубом игрока были «Химки».
25-летний воспитанник ЦСКА перешел в статусе свободного агента и подписал контракт до конца нынешнего сезона.
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Святославом Георгиевским. Последним клубом игрока были «Химки».
25-летний воспитанник ЦСКА перешел в статусе свободного агента и подписал контракт до конца нынешнего сезона.
Они этим похвастаться хотели или парня в дно закатали, мол смотри где нормальные игроки играют?
Они этим похвастаться хотели или парня в дно закатали, мол смотри где нормальные игроки играют?