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«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА

сегодня, 13:48

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Святославом Георгиевским. Последним клубом игрока были «Химки».

25-летний воспитанник ЦСКА перешел в статусе свободного агента и подписал контракт до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:16
А зачем ему номер присвоили? Дали бы в футболку с надписью "Занимался с Александром Головиным" и все дела.
Они этим похвастаться хотели или парня в дно закатали, мол смотри где нормальные игроки играют?
альсато
альсато ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:30
а чего нам гадать?)))..Призываем, кто годен к строевой!))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:56
Хабаровчане не прогадают.
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