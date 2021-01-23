«Чайка» подписала контракт с украинским игроком

«Чайка» подписала контракт с защитником Александром Мигуновым.
Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года.
Александр родился в Донецке. В 2006 году был приглашен в академию днепропетровского «Днепра». Пройдя юношескую команду и дубль, в 20 лет дебютировал в украинской Премьер-Лиге.
В 2015 году подписал контракт с донецким «Шахтером», но весь срок его действия провел в аренде: сначала в «Мариуполе», потом в «Олимпике».
Сезон 2020 года Мигунов провел в брестском «Рухе»: в 29 матчах отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Чайка» договаривается о переходе в команду белорусского полузащитника Никиты Капленко.