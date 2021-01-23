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«Чайка» подписала контракт с украинским игроком

23 января 2021, 11:30

«Чайка» подписала контракт с защитником Александром Мигуновым.

Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года.

Александр родился в Донецке. В 2006 году был приглашен в академию днепропетровского «Днепра». Пройдя юношескую команду и дубль, в 20 лет дебютировал в украинской Премьер-Лиге.

В 2015 году подписал контракт с донецким «Шахтером», но весь срок его действия провел в аренде: сначала в «Мариуполе», потом в «Олимпике».

Сезон 2020 года Мигунов провел в брестском «Рухе»: в 29 матчах отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Чайка» договаривается о переходе в команду белорусского полузащитника Никиты Капленко.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 12:30
Норм игрок!
MaxRnD
MaxRnD
23 января в 11:35
У Чайки денег в отличие от Реала валом. Жируют
ОПС
ОПС
23 января в 11:31
Посмотрим, как будет играть
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