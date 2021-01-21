Полузащитник Денис Поярков покинул «Томь», об этом сообщает пресс-служба томского клуба.
Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.
⚡Денис Поярков покинул «Томь». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 21, 2021
⚽ 31-летний полузащитник пополнил состав «Томи» в сентябре 2020 года. Провел в сезоне 11 матчей и получил 4 жёлтые карточки.
Благодарим Дениса за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! 🤝 pic.twitter.com/mpFxSXL1vb
Ранее сообщалось, что «Томь» расторгла контракты с тремя футболистами.