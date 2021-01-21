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Поярков покинул «Томь»

сегодня, 14:49

Полузащитник Денис Поярков покинул «Томь», об этом сообщает пресс-служба томского клуба.

Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что «Томь» расторгла контракты с тремя футболистами.

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ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:00
я кстати успел,сам был в шоке, при том если не ошибаюсь раньше за 2 часа надо было успеть,вчера успел за 1 ч10 мин до начала
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