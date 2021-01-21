Полузащитник покинул «Томь», об этом сообщает пресс-служба томского клуба.

Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

⚡Денис Поярков покинул «Томь». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



⚽ 31-летний полузащитник пополнил состав «Томи» в сентябре 2020 года. Провел в сезоне 11 матчей и получил 4 жёлтые карточки.



Благодарим Дениса за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! 🤝 pic.twitter.com/mpFxSXL1vb

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