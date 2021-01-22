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Погба и МЮ решили отложить вопрос о будущем игрока до конца сезона

сегодня, 18:29

Полузащитник Поль Погба и «Манчестер Юнайтед» договорились отложить любые обсуждения о будущем футболиста.

Daily Mail утверждает, что французский хавбек вступит в переговоры о продлении контракта с МЮ или трансфере в другой клуб только после того, как завершится текущий сезон АПЛ-2020/21. Отмечается, что Погба нацелен помочь своему клубу в титульной гонке.

Ранее о выступлениях Погба высказался главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 18:54
Зимой банально нет покупателей на Погба, летом же переход будет куда более вероятен (да и трансферная стоимость ещё чуть упадёт). Поэтому такие "отложенные переговоры" скорее в интересах Погба и Райолы (может кто-то забыл кто агент француза?). Тем более в ситуации, когда Погба твёрдый игрок основы (а значит получает стабильную практику перед переходом), а его сменщик Ван де Бек (наверное всё таки для этого его покупали) сидит на лавочке, и должен ждать единичных шансов на игру в основе, где-нибудь в кубке =))
Летом у Погба останется год контракта, и вот тут-то и появится на сцене Райола - Поль перейдёт в условный Реал или Юве, где скажут большое спасибо, за то что помогли Погба набрать форму перед трансфером. МЮ же будет вынужден интегрировать Ван де Бека в состав почти что с нуля... Для Юнайтед было бы лучше прояснить ситуацию с контрактом уже сейчас, но видимо Вудворт считает что летом он "всех переиграет" =))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:41
Все же намылился куда то . Наверняка уйдет.
beefs
beefs
сегодня в 18:40
Ну это логично...
allemz
allemz
сегодня в 18:39
Даже Погбун сомневается в выигрыше АПЛ, страхуется негрито
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:34
Типа чемпионство отпразднуют а потом решат
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