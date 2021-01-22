Погба и МЮ решили отложить вопрос о будущем игрока до конца сезона

Полузащитник Поль Погба и «Манчестер Юнайтед» договорились отложить любые обсуждения о будущем футболиста.
Daily Mail утверждает, что французский хавбек вступит в переговоры о продлении контракта с МЮ или трансфере в другой клуб только после того, как завершится текущий сезон АПЛ-2020/21. Отмечается, что Погба нацелен помочь своему клубу в титульной гонке.
Ранее о выступлениях Погба высказался главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.
Летом у Погба останется год контракта, и вот тут-то и появится на сцене Райола - Поль перейдёт в условный Реал или Юве, где скажут большое спасибо, за то что помогли Погба набрать форму перед трансфером. МЮ же будет вынужден интегрировать Ван де Бека в состав почти что с нуля... Для Юнайтед было бы лучше прояснить ситуацию с контрактом уже сейчас, но видимо Вудворт считает что летом он "всех переиграет" =))
Летом у Погба останется год контракта, и вот тут-то и появится на сцене Райола - Поль перейдёт в условный Реал или Юве, где скажут большое спасибо, за то что помогли Погба набрать форму перед трансфером. МЮ же будет вынужден интегрировать Ван де Бека в состав почти что с нуля... Для Юнайтед было бы лучше прояснить ситуацию с контрактом уже сейчас, но видимо Вудворт считает что летом он "всех переиграет" =))