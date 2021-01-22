Погба и МЮ решили отложить вопрос о будущем игрока до конца сезона

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сегодня, 18:29

Полузащитник и «Манчестер Юнайтед» договорились отложить любые обсуждения о будущем футболиста.

Daily Mail утверждает, что французский хавбек вступит в переговоры о продлении контракта с МЮ или трансфере в другой клуб только после того, как завершится текущий сезон АПЛ -2020/21. Отмечается, что Погба нацелен помочь своему клубу в титульной гонке.