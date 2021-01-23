Геркус: «У каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что у каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ .

В наши дни в ПФЛ встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 млн рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах — в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум.

Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съемное жилье совсем тяжело. Альтернатива — жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тыс. за игру. 1,5-2 млн за сезон. Итого за сезон, повторюсь, 12-15 млн минимум. Если 30-50 — это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ . Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов — примерно 30 миллиарда рублей в год. Выделяя, например, 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.