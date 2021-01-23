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Геркус: «У каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ»

23 января 2021, 14:22

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что у каждого региона России должен быть свой клуб в ПФЛ.

В наши дни в ПФЛ встречаются уже совсем маленькие бюджеты. Минимальные. В диапазоне от 12 до 15 млн рублей за сезон. Зарплаты игроков в таких командах — в районе 30 тысяч рублей в месяц. Случаются и меньше, но это для молодых совсем. Для более-менее взрослого игрока 30 тысяч это минимум.

Обычно это местные ребята, потому что выкраивать из такой зарплаты на съемное жилье совсем тяжело. Альтернатива — жить на базе или в интернате, если у клуба есть дружественная школа с интернатом. Помимо зарплат такой клуб тратится на минимальный офис, тренерский штаб, автобус для выездных матчей и аренду местного стадиона. Аренда плюс сопутствующие расходы стоит в районе 100-200 тыс. за игру. 1,5-2 млн за сезон. Итого за сезон, повторюсь, 12-15 млн минимум. Если 30-50 — это богатый клуб с перспективами подняться в ФНЛ. Минимальные бюджеты у самых скромных наших регионов — примерно 30 миллиарда рублей в год. Выделяя, например, 15 миллионов, бюджет будет тратить 1/2000, то есть 0.05%. По силам это региональным бюджетам? Мне кажется, вполне.

В конце концов, местный клуб — это визитная карточка региона, его витрина. До какой-то степени эти расходы можно считать рекламой региона. С другой стороны, если хотя бы тысячи две зрителей регулярно ходят на матчи — это важная социальная функция, рубрика в местных новостях, локальный патриотизм, да и просто развлечение. С третьей стороны, лучшие выпускники местных футбольных школ — а ДЮСШ во множестве есть в каждом регионе России — могут получить возможность хотя бы лет пять поиграть в профессиональном футболе. Исходя из этой логики, у каждого региона должен быть минимум клуб ПФЛ. Это не неподъёмное бремя, от него есть вполне измеряемая польза.

Ранее сообщалось, что Геркус мог стать президентом ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:31
его аргументы надо услышать !
ЮЗИК
ЮЗИК
23 января в 18:35
Если бы все так думали, то будет только на пользу
Анд-м
Анд-м
23 января в 17:12
Вот с этим согласен. Надо создать госпрограмму, что бы в каждом регионе была команда пфл и при ней академия. Вот тогда только есть шанс, что наш футбол будет развиваться.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
23 января в 15:56
Выделять деньги из региональных бюджетов на футбольные школы это норм, а вот на кривоногих из ЛФЛ ПФЛ ФНЛ да и РПЛ это неправильно.
Народ у нас и так кормит не пойми за что несколько миллионов чинуш, еще и этим выделять?
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 15:54
Если бы нефть и газ добываемые в регионах приносили прибыль не только Миллеру и его "дружной компании", другим прихватизаторам, а оседали в регионах , денег хватило бы на все . Но пока регионы прозябают, кто то гребет их ископаемые , продает их , и большую часть кладет себе в карман и тратят "возле дома" - в Москве или Питере. Есть все таки тут явная несправедливость.
Loko57
Loko57
23 января в 15:20
Геркус прав что каждый регион должен быть представлен собственным клубом. Но поддержку должен оказывать не региональный бюджет, а центр, так как все налоги уходят в Москву и регионы потом сидят в ожидании дотаций.
beefs
beefs
23 января в 15:09
все правильно, но...
mihaluch
mihaluch
23 января в 14:35
Всё равно львиная доля денег в Москве.
Cat01
Cat01
23 января в 14:26
Это очень хорошо
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