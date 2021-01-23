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Агент: «Венделу всё нравится в „Зените“»

23 января 2021, 10:34

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Вендела рассказал об адаптации игрока в России.

Во-первых, совершенно естественно, что бразильскому футболисту, игравшему сначала в Бразилии, а затем в Португалии, после приезда в Россию требуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому окружению и особенно климату, очень отличающемуся от того, к которому он привык. Но я считаю, что его адаптация идет полным ходом, гораздо быстрее, чем многие думали. В первые же дни на Вендела произвели большое впечатление город и клубная инфраструктура: тренировочная база и стадион. Он здорово вписался в команду, ему комфортно в той системе, которую выстраивает главный тренер. Вендел проводит качественные матчи — знаю, что болельщики признали его лучшим игроком встречи со «Спартаком». Ему всё нравится в «Зените».

Да, у него пока не было возможности как следует познакомиться с городом — сразу после приезда необходимо было восстановиться от небольшого повреждения, потом он уехал в олимпийскую сборную Бразилии, а там и холода наступили. К тому же, в первое время, пока его девушка оформляла все необходимые документы для российской визы, Вендел был один. Но теперь они снова вместе, он счастлив, часто говорит мне, в каком красивом месте живет. Ему очень помогают в адаптации партнеры, особенно бразильцы — Малком, Дуглас и тренер Уильям Оливейра. Надеюсь, скоро пандемия закончится, в Петербург смогут приехать члены его семьи и посмотреть, как он живет, что тоже очень важно для иностранного футболиста.

Напомним, что недавно Вендел купил себе золотые PlayStation 5 и iPhone 12 Pro.

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Сп62
Сп62
23 января в 15:09
Если всё нравится, значит и стремиться не к чему. Выходит достиг потолка.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
23 января в 12:43
Да глупо бы было ....
ermak6848
ermak6848
23 января в 11:34
Всем нравится Санкт - Петербург - как город,
Останется вам на долгую память виды города и радость болельщиков фк " ЗЕНИТ"...
Байкал-38
Байкал-38
23 января в 10:45
Кокорину тоже нравилось в Зените, но выгнали. В Спартаке ему тоже всё нравилось, правда гундели все вокруг.
Так, что нравиться, не нравиться дело относительное.
shlomo
shlomo
23 января в 10:42
Ну теперь нужно доказывать что ты можешь...
Остапчук 67
Остапчук 67
23 января в 10:38
Зарплата больше, чем в Европе, но можно не напрягаться.
ОПС
ОПС
23 января в 10:34
А особенно нравятся деньги.
Zenit_84
Zenit_84
23 января в 10:34
Нравится в Зените - играй!
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