Влашич — о сборах ЦСКА: «В прошлом году мы много бегали по гольф-полям»

Полузащитник ЦСКА рассказал, что изменилось в подходе тренерского штаба к рабочему процессу в ходе подготовительных сборов в Кампоаморе (Испания).

В прошлом году мы много бегали по гольф-полям. Мне кажется, это не очень присуще футболу. Теперь, к счастью, такого нет. У нас стало больше работы с мячом, нам это нравится. Конечно, бег остался, мы получаем нагрузку, поскольку это неотъемлемая часть подготовки.

Не вижу смысла говорить о том, что было в прошлом. Могу сравнивать только со временем моего нахождения в команде. Два предыдущих года в январе было очень тяжело, я чувствовал себя крайне изможденным. У меня многое не получалось, потому что был полностью утомлен. В других клубах предсезонная подготовка у меня проходила иначе.

Не могу говорить за всех, делюсь исключительно собственными ощущениями. Возможно, те, кто работал здесь много лет, привык к таким нагрузкам, для них это было приемлемо. Я к такой работе оказался немного не готов, нынешний формат работы воспринимается намного лучше.