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Влашич: «Сейчас я не намерен никуда уходить»

23 января 2021, 10:20

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

Никогда не ставлю свои интересы выше общекомандных. В футбольном клубе самое важное — команда, точно так ни один футболист не имеет права становиться выше всего коллектива. Я, конечно, понимаю, что играю определенную роль, и определенная значимость у меня есть. Но у нас есть, как минимум, 10 полевых игроков и вратарь, каждый из нас на своей позиции важен для команды. И нельзя сказать, что кто-то один — абсолютный мотор и лидер. Все игроки должны выложиться без остатка, показать максимум и дать силу команде. Я делаю все, чтобы помочь ЦСКА стать сильнее.

Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами (улыбается).

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:28
и это радует
oFANATo
oFANATo
23 января в 20:47
Классного игрока заполучил ЦСКА.
Лучший легионер в РПЛ.
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
23 января в 19:10
А ПОЧЕМУ?ПРОСТО ПАРНЯ ЗАГНОБИЛИ,А ЗРЯ!ХОТЯ САМ КОНЕЧНО ОФИГЕННО ВИНОВАТ!НО!МЫ ЖЕ НЕ НЕДО ЗЕНИТА!ПОЖЕЛАЕМ ЕМУ ХОРОШЕГО!И НАМ САМИМ ТО НАДО ПРЕКРАТИТЬ ПЛОХОЕ!
Caniggia
Caniggia
23 января в 15:21
Определяющий и системообразующий игрок в ЦСКА! Уже трудно представить без него команду. Его слова обнадёживают, если не уходит, то шансы на титул ЦСКА сохраняет. Остаётся надеяться, что вся команда потянется за своим лидером и ЦСКА сделает шаг вперёд в плане качества и стабильности, как в РПЛ, так и в Европе. Эта команда создаётся уже третий год одним неплохим тренером и пора бы уже выходить на новый уровень. Кадровые ресурсы для этого есть. Удачи Влашичу и ЦСКА.
Сп62
Сп62
23 января в 15:17
Можно не хотеть, но иногда продают без согласия или в аренду отдают. (Кокорин, Зенит-Сочи).
berda2003
berda2003
23 января в 15:16
правильно, учись у акинфея: взял гинера за горло и гребёт бабки...
а уйдёшь, не факт, что в новой команде сложится, ещё 2...3 года будешь искать себя...
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 января в 15:15
Страшный сон часто бывает пророческим, но не в этом случае - Зенит его не возьмёт.
pomor45
pomor45 ответ Тугарин Змый (раскрыть)
23 января в 15:12
Будет титул, будут предложения.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 января в 14:38
Видно Гинер пообещал Влашича Абрамовичу подарить !
swed27
swed27
23 января в 14:23
МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО И ПРАВИЛЬНО
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 января в 13:50
"Сейчас я не намерен никуда уходить" я конечно нерусский но и то понимаю, что его перевели неправильно))
"никуда уходить" это под столом)))
Тугарин Змый
Тугарин Змый
23 января в 13:09
Потому что не нужен ни кому? были бы предложения ушел бы)))
STVA 1
STVA 1
23 января в 12:23
В следующее ТО он точно уйдёт!
cska vperiod
cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
23 января в 11:46
Зря ты про дзюбу так он ваш воспитанник.
cska vperiod
cska vperiod
23 января в 11:45
Истинное армейское мышление, удачи Николе и исполнения желаний.
Трезвый повар
Трезвый повар
23 января в 11:44
Влашич хочет помочь команде завоевать титул и уже после окончания сезона рассмотрит предложения других команд. Уважение ему за это
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
23 января в 11:35
ты прав!Никола настоящий боец,на котором держится команда!и потеряв его армейцы многое потеряют в игре!так что Никола действительно игрок мирового уровня!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 11:18
Настоящий лидер ЦСКА. Переход в "Зенит" даже в страшном сне себе представить не могу.. Если в этом году ЦСКА сумеет отжать титул у "Зенита", то как говорил некий Леонид, это будет "просто космос". А Влашич при этом раскладе сыграет роль настоящего карточного "джокера". Но при серьезном предложении из АПЛ, Италии, Испании или Германии Николе обязательно надо попробовать себя в более серьезном чемпионате.
particular
particular
23 января в 10:50
Молоток... Пластался на газоне даже в тех матчах, когда команда передвигалась по полю в стиле пасущегося табуна - неспешно и безвольно... Команде повезло, что Никола появился в в это непростое время... Но, иногда он просто один...
С ним или вокруг него надо строить игру... Но где этот заветный строитель...
ДСА
ДСА
23 января в 10:45
Условия видать у него неплохие.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ makkie (раскрыть)
23 января в 10:42
Дзюба спокойно сможет уехать в Турцию, там и массивные форварды приживаются и довольно возрастная
Василий 50
Василий 50
23 января в 10:31
Лучше быть первым в деревне.
makkie
makkie
23 января в 10:29
Скоро Евро, а значит некоторые парни из РПЛ могут летом уехать в топ-чемпионаты - Влашич, Крал, Хвича, Дзюба... шучу, Дзюбе это не светит 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 10:24
Летом наверняка кто то купит парня.
Байкал-38.
Байкал-38.
23 января в 10:21
Сейчас смысла нет, а вот летом возможно уйдёт.
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