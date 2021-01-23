«Лестер» и «Эвертон» присоединились к гонке за трансфер Дэнни Ингса

«Лестер» и «Эвертон», по данным 90min, присоединились к гонке за трансфер нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса.
Источник сообщает, что главным претендентом на 28-летнего форварда является «Тоттенхэм». Однако теперь «шпорам» придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов АПЛ.
В текущем сезоне Дэнни сыграл в 13 матчах АПЛ за «святых», в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
В Тоттенхем - ну не захочет он сидеть на лавочке под Харри Кейном - он уже посидел в Ливерпуле.
В Эвертоне в схеме 4-4-2 от Анчелотти первый выбор всегда будет Кальверт-Льюин + Ришарлисон, которые хорошо дополняют друг-друга. Поэтому здесь снова только место на лавочке.
В Лестер - Варди пока всё ещё хорош, да и для его замены вероятно нужен форвард помоложе.
В Саутгемптоне у Ингса всё получается, и в предверии 30-ти летия, не очень понятно "зачем что-то менять?". Ну не ради же еврокубков, которые Дэнни будет смотреть c лавки запасных?? Надеюсь что спокойно ещё пару лет поиграть за "святых" став местной звездой, как Варди для Лэстера - Дэнни это заслужил...
В Тоттенхем - ну не захочет он сидеть на лавочке под Харри Кейном - он уже посидел в Ливерпуле.
В Эвертоне в схеме 4-4-2 от Анчелотти первый выбор всегда будет Кальверт-Льюин + Ришарлисон, которые хорошо дополняют друг-друга. Поэтому здесь снова только место на лавочке.
В Лестер - Варди пока всё ещё хорош, да и для его замены вероятно нужен форвард помоложе.
В Саутгемптоне у Ингса всё получается, и в предверии 30-ти летия, не очень понятно "зачем что-то менять?". Ну не ради же еврокубков, которые Дэнни будет смотреть c лавки запасных?? Надеюсь что спокойно ещё пару лет поиграть за "святых" став местной звездой, как Варди для Лэстера - Дэнни это заслужил...