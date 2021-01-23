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«Лестер» и «Эвертон» присоединились к гонке за трансфер Дэнни Ингса

23 января 2021, 18:08

«Лестер» и «Эвертон», по данным 90min, присоединились к гонке за трансфер нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса.

Источник сообщает, что главным претендентом на 28-летнего форварда является «Тоттенхэм». Однако теперь «шпорам» придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов АПЛ.

В текущем сезоне Дэнни сыграл в 13 матчах АПЛ за «святых», в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
23 января в 20:53
Лично мне слабо верится в переход Ингса:
В Тоттенхем - ну не захочет он сидеть на лавочке под Харри Кейном - он уже посидел в Ливерпуле.
В Эвертоне в схеме 4-4-2 от Анчелотти первый выбор всегда будет Кальверт-Льюин + Ришарлисон, которые хорошо дополняют друг-друга. Поэтому здесь снова только место на лавочке.
В Лестер - Варди пока всё ещё хорош, да и для его замены вероятно нужен форвард помоложе.
В Саутгемптоне у Ингса всё получается, и в предверии 30-ти летия, не очень понятно "зачем что-то менять?". Ну не ради же еврокубков, которые Дэнни будет смотреть c лавки запасных?? Надеюсь что спокойно ещё пару лет поиграть за "святых" став местной звездой, как Варди для Лэстера - Дэнни это заслужил...
ДАША Д
ДАША Д
23 января в 19:03
Чем больше желающих, тем лучше для игрока.
DXTK
DXTK
23 января в 18:53
ну так у Лестера же есть Варди, он как Ибрагимович с каждым годом только лучше становиться. Навряд ли после Ливерпуля Ингс захочет примирять майку Эвертона, он и за святых голом их угощает, после чего клопп беситься. А у Шпор есть Сон и Кейн плюс еще куча Бэйл, Моура и тд........... Ингс останеться в клубе, и точка, хватит обирать клуб, только все и знают, что у Саутгемптона забирать игроков
dimagas2
dimagas2
23 января в 18:20
Замена Варди,само оно.
Gahi
Gahi
23 января в 18:13
Хорошая борьба развернулась за игрока. Удачи
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