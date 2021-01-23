«Лестер» и «Эвертон» присоединились к гонке за трансфер Дэнни Ингса

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23 января 2021, 18:08

«Лестер» и «Эвертон», по данным 90min, присоединились к гонке за трансфер нападающего «Саутгемптона» .

Источник сообщает, что главным претендентом на 28-летнего форварда является «Тоттенхэм». Однако теперь «шпорам» придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов АПЛ .