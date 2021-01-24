Симеоне рассказал о телефонном разговоре с Суаресом перед его трансфером

Главный тренер «Атлетико» рассказал о телефонном разговоре с форвардом перед его трансфером в мадридский клуб из «Барселоны».

Еще при разговоре с Суаресом по телефону я почувствовал то, что сейчас вижу на поле: много желания и энергии.

Команда помогает ему играть на высоком уровне и забивать, что и характерно для него на протяжении всей карьеры.