ГлавнаяНовости

Симеоне рассказал о телефонном разговоре с Суаресом перед его трансфером

24 января 2021, 00:02

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о телефонном разговоре с форвардом Луисом Суаресом перед его трансфером в мадридский клуб из «Барселоны».

Еще при разговоре с Суаресом по телефону я почувствовал то, что сейчас вижу на поле: много желания и энергии.

Команда помогает ему играть на высоком уровне и забивать, что и характерно для него на протяжении всей карьеры.

В текущем сезоне Суарес в 14 матчах Ла Лиги забил 11 мячей.

Недавно Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии5
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии6
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии15
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 08:32
С Диего любой захочет работать.
mihaluch
mihaluch
24 января в 07:08
Футболист классный всегда найдёт себя.
Василий 50
Василий 50
24 января в 06:47
И что теперь?
RR117
RR117
24 января в 06:19
В прошлом году фанаты Барселоны называли Суареса жирным, писали, что его время ушло и надо продавать.
Продали! И вдруг Суарес неожиданно для них, начал прекрасно забивать и без Месси!

В итоге, все повесили на Бартомеу, нони один из фанатов Барселоны критикующих Суареса не смогли найти в себе мужества и признать: "да, я был не прав, зря мы гнали на Луиса".
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 января в 05:06
Безусловно приличное приобретение
Caniggia
Caniggia
24 января в 02:16
Топ он в любом клубе топ. Отличное приобретение Атлетико!
STVA 1
STVA 1
24 января в 00:38
Кусака топ!Я вот думаю Ливеру его надо было брать! Помог бы 100 %)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 00:04
Не разу не пожалел!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 января в 00:03
Главное что вовремя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100