Симеоне рассказал о телефонном разговоре с Суаресом перед его трансфером

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о телефонном разговоре с форвардом Луисом Суаресом перед его трансфером в мадридский клуб из «Барселоны».
Еще при разговоре с Суаресом по телефону я почувствовал то, что сейчас вижу на поле: много желания и энергии.
Команда помогает ему играть на высоком уровне и забивать, что и характерно для него на протяжении всей карьеры.
В текущем сезоне Суарес в 14 матчах Ла Лиги забил 11 мячей.
Недавно Симеоне был признан лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS.
Продали! И вдруг Суарес неожиданно для них, начал прекрасно забивать и без Месси!
В итоге, все повесили на Бартомеу, нони один из фанатов Барселоны критикующих Суареса не смогли найти в себе мужества и признать: "да, я был не прав, зря мы гнали на Луиса".
Продали! И вдруг Суарес неожиданно для них, начал прекрасно забивать и без Месси!
В итоге, все повесили на Бартомеу, нони один из фанатов Барселоны критикующих Суареса не смогли найти в себе мужества и признать: "да, я был не прав, зря мы гнали на Луиса".