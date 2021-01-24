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Якунчиков рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали в ЦСКА

24 января 2021, 11:39

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали клубную атрибутику.

Слуцкий был недоволен мной? В целом нормально сотрудничали. Был момент, когда он пошел на поводу у одного моего подчиненного, который позволял себе лишнее на работе. До поры я его прощал. Потом не выдержал, говорю Бабаеву: «Нужен другой работник, нормальный». «А ты мне на камеру его сними». «Как вы себе это представляете? Вам моего слова мало?» В итоге тот попался на воровстве.

Продавал мячи, майки, бутсы, капитанские повязки на Avito вместе с еще одним деятелем, сейчас в «Родине» работает. В больших масштабах. Мне прислали скрины — целыми галереями выставляли. Списывали на том основании, что игрок якобы забрал экипировку себе. Я пометил аккуратно одну футболку, показал Бабаеву: «В этой майке Акинфеев будет играть в Монако. Потом она появится на Avito. Куплю и вам принесу, хотите?» — «Давай». Так всё и вышло. Послал человека, он договорился, выкупил за 15 тысяч рублей в метро, заснял всё аккуратно. Глянул — точно, мной промаркировано. Так и выявили утечку. Уволили обоих, но скольких нервов это стоило!

Ранее мы рассказывали про нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которого также подозревали в воровстве.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 09:18
если кто-то кое-где у нас порой ...
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
24 января в 19:50
По нашим меркам работник клуба получает ВЫСОКУЮ зарплату. Но по его меркам, относительно футболистов, он НИЩИЙ! Так что всё относительно в этом мире.
МапС
МапС
24 января в 13:19
Извечная тема
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 января в 12:27
неее не скажут!)))...не наш (ныне) метод!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Трезвый повар (раскрыть)
24 января в 12:25
Все просто. Зти люди живут не по нашим меркам. У них другие запросы и другой уровень жизни.
Того, что нам с тобой кажется за глаза, им маловато. И хочется чего то стырить. Хотелось надеяться, что он дворы подметает с волчим билетом, а он в Родине. Команда рангом пониже, но стырить и там можно...
альсато
альсато
24 января в 12:23
Как сказал один (современный) государственный деятель (побывав на Дальнем): а там ведь до сих пор есть люди, которые не знают, что СССР-больше нет!..ну или не хотят знать этого!...Если хочешь, чтоб у тебя было на фирме -Чистота и порядок, приглашай на работу потомков "Врагов народа"!))))...не реХлама!))))
Caniggia
Caniggia
24 января в 12:21
Воровство в России - это как отличительная национальная черта, начиная с самых верхов, которые коммуниздят в особо крупных масштабах и это нереально искореннить.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 января в 12:11
Удивляют люди получающие высокую по нашим меркам зарплату при этом занимаются воровством у своих
jobss
jobss ответ Бубнин (раскрыть)
24 января в 12:09
.
Бубнин
Бубнин
24 января в 12:07
Акинфееву в Монако пришлось играть без майки!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 12:05
Кто же это такой???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 11:54
    STVA 1
    STVA 1
    24 января в 11:44
    Уволили и правильно...
    sihafazatron
    sihafazatron
    24 января в 11:42
    это мелкое воровство) я думал щас речь пойдет про миллионы....
    SHMEL
    SHMEL
    24 января в 11:42, ред.
    На кол таких. На всем готовы заработать. Правильно, что уволили.
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