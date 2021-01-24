Якунчиков рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали в ЦСКА

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали клубную атрибутику.

Слуцкий был недоволен мной? В целом нормально сотрудничали. Был момент, когда он пошел на поводу у одного моего подчиненного, который позволял себе лишнее на работе. До поры я его прощал. Потом не выдержал, говорю Бабаеву: «Нужен другой работник, нормальный». «А ты мне на камеру его сними». «Как вы себе это представляете? Вам моего слова мало?» В итоге тот попался на воровстве.

Продавал мячи, майки, бутсы, капитанские повязки на Avito вместе с еще одним деятелем, сейчас в «Родине» работает. В больших масштабах. Мне прислали скрины — целыми галереями выставляли. Списывали на том основании, что игрок якобы забрал экипировку себе. Я пометил аккуратно одну футболку, показал Бабаеву: «В этой майке Акинфеев будет играть в Монако. Потом она появится на Avito. Куплю и вам принесу, хотите?» — «Давай». Так всё и вышло. Послал человека, он договорился, выкупил за 15 тысяч рублей в метро, заснял всё аккуратно. Глянул — точно, мной промаркировано. Так и выявили утечку. Уволили обоих, но скольких нервов это стоило!