Мамаев: «Восстановление идет по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше»

Полузащитник «Ростова» рассказал о своем восстановлении после операции.

Все по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше. Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но все идёт отлично.

Эти повреждения были связаны с тем, что нужна операция, возникали микроповреждения в других областях. Сейчас избавились от глобальной проблемы, закончим процесс восстановления, и тогда все будет позади.

Что произошло — то произошло. Главное — здоровье! Я поправил этот момент, чтобы дальше приносить команде пользу. А так, плохо, что не сыграл в максимальном количестве матчей.

От травм никто не застрахован. Будем надеяться, что их будет поменьше. У нас всегда кто-то с повреждением, мало-мальски да выпадает. Хочется сыграть основной обоймой как можно больше матчей.