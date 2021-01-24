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Мамаев: «Восстановление идет по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше»

24 января 2021, 11:30

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем восстановлении после операции.

Все по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше. Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но все идёт отлично.

Эти повреждения были связаны с тем, что нужна операция, возникали микроповреждения в других областях. Сейчас избавились от глобальной проблемы, закончим процесс восстановления, и тогда все будет позади.

Что произошло — то произошло. Главное — здоровье! Я поправил этот момент, чтобы дальше приносить команде пользу. А так, плохо, что не сыграл в максимальном количестве матчей.

От травм никто не застрахован. Будем надеяться, что их будет поменьше. У нас всегда кто-то с повреждением, мало-мальски да выпадает. Хочется сыграть основной обоймой как можно больше матчей.

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112910415
112910415
26 января в 08:43
а друг-то уехал ...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
24 января в 14:11
Мамаев ещё поможет Ростову в борьбе за медали
Твой Арсен
Твой Арсен
24 января в 13:40
Ха-ха. Мамай и Кокоша оба залетели. Оба травмировались. Один - в Фиорентину, другой никуда. Ми р сошел с ума.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 января в 13:05
Мамаев - Хочу в Фиорентину !
swed27
swed27
24 января в 13:04
Скорейшего выздоровления
ermak6848
ermak6848
24 января в 12:59
бУДЕМ ЖДАТЬ НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ РОССИИ
ДСА
ДСА
24 января в 12:11
Он должен ещё себя очень сильно проявить на поле, есть все предпосылки.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 января в 11:46
Желаю Павлу успешного лечения
sihafazatron
sihafazatron
24 января в 11:36, ред.
мамаев про переход кокорина:
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