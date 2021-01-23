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«Пекарь не радуется, когда выпекает хлеб». Чалов о голе в контрольном матче

23 января 2021, 23:06

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвел итоги контрольного матча со сборной свободных агентов (7:0). Фёдор забил первый гол в ворота соперника.

Рядовой тренировочный матч. В целом мы сейчас не смотрим на результат, самое главное — правильная подготовка. Команда под нагрузками, поэтому играть нам, конечно, нравится больше, чем тренироваться.

Лёгкий ли забитый гол? Да, все сделала команда, оставалось только попасть по пустым воротам. Ничего в этом мяче особенного не вижу. Как нападающий я должен забивать в каждой игре. Пекарь же не радуется, когда выпекает хлеб.

Не могу сказать, что стало легче. Вообще ни разу. Идет серьёзная нагрузка. Что-то новое всегда полезно. Сейчас сложно всё это оценивать, в чемпионате будет понятно. Такие матчи — часть сборов. Самое главное — голы в чемпионате.

Ранее появилась информация, что ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде опорника Данило.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 января в 13:44, ред.
Как я понял, новая метла по физподготовке была рада такому спаррингу, хоть и матч был запланирован до его прихода в ЦСКА. Замену провели в виду участившихся травм даже на тренировках (Фукс). Это моё мнение.
Удачи и всех благ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
24 января в 13:06
Этот матч нужен был для психологической разгрузки после физических нагрузок. Он позволил раскрепостить мышцы. Именно для этого и был выбран лёгкий соперник.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 января в 11:46
Привет Анатолий.
Откровенно говоря мне игра НЕ понравилась. Соперник был явно слабый, в первом тайме Игорь вообще мог уйти из ворот, да и Торопа во втором тайме редко тревожили. Фёдор мог оформить дубль, но на пути мяча оказался защитник получивший нокаут.( удар убойный).
Забивали все кто бил по воротам, такой спарринг ЦСКА не нужен. ИМХО.
cska vperiod
cska vperiod ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 января в 05:41
Да и Облякова куда-нибудь сплавить, кстати тоже насовсем.
Little Caprice
Little Caprice ответ Faustello (раскрыть)
24 января в 03:24
Он, походу, в пацанских пабликах ВК плотно сидит. Цитатки Стэтхэма воспроизводит :)
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 01:58
Больше года из тебя хреновенький "пекарь" был, так что работай, "меси тесто" и поменьше болтай.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
24 января в 01:02
Видимо плохой пекарь, раз не радуется...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 января в 00:02
Первая игра продемонстрировала разную степень готовности. В первом тайме, несмотря на 6 голов, мне больше всех понравился Жора Щенников. Он в атаке даже более активен и продуктивен , чем Марио. Из игроков второго тайма терпимо выглядели Карпов, Зайнутдинов и Шкурин. Совсем плохи Обляков и Гайч. Надо его срочно куда то пристраивать , лучше насовсем. Он неуклюжий . малоподвижный, некоординированный. Толку с него не будет. Подойдет Кучаев и будет комплект состава 15-18 человек, то. что надо.
Suriand
Suriand
24 января в 00:01
Вот только тут немного другое,за деньги,которые ты получаешь за забитый мяч,пекарь будет печь хлеб всю свою жизнь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 января в 23:56, ред.
И пекарь будет рад выпеченному хлебу...если будет его печь по графику Фёдора....1 хлеб за 4 месяца...))
Ironigor
Ironigor
23 января в 23:37
Одним словом - Бедолага .
Smoke Buddah
Smoke Buddah
23 января в 23:35
Было уже - Балотелли про голы и почтальонов, разносящих письма
beefs
beefs
23 января в 23:15
чего обсуждать голы на сборе, забивать нужно в официальных матчах...
particular
particular
23 января в 23:11
Федюня, выпекай не только хлеб, но и булочки, лепёшки и круассаны - на любой вкус...
Faustello
Faustello
23 января в 23:11
Азаза))) Он ещё и глупый походу!
волгодон 2
волгодон 2
23 января в 23:10
философически)
Возвращение отменяется
Возвращение отменяется
23 января в 23:08
Верно, тем более в официальных матчах Чалов сможет выпечь разве что копчёный "калач".)
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