«Пекарь не радуется, когда выпекает хлеб». Чалов о голе в контрольном матче

Нападающий ЦСКА подвел итоги контрольного матча со сборной свободных агентов (7:0). Фёдор забил первый гол в ворота соперника.

Рядовой тренировочный матч. В целом мы сейчас не смотрим на результат, самое главное — правильная подготовка. Команда под нагрузками, поэтому играть нам, конечно, нравится больше, чем тренироваться.

Лёгкий ли забитый гол? Да, все сделала команда, оставалось только попасть по пустым воротам. Ничего в этом мяче особенного не вижу. Как нападающий я должен забивать в каждой игре. Пекарь же не радуется, когда выпекает хлеб.

Не могу сказать, что стало легче. Вообще ни разу. Идет серьёзная нагрузка. Что-то новое всегда полезно. Сейчас сложно всё это оценивать, в чемпионате будет понятно. Такие матчи — часть сборов. Самое главное — голы в чемпионате.