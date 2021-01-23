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Слуцкий: «По своим качествам Кокорин точно сможет заиграть в Серии А»

23 января 2021, 23:23

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил шансы форварда Александра Кокорина проявить себя в Серии А после перехода в «Фиорентину».

По уровню таланта своему, о котором сложены уже легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант. Но по качествам он точно сможет [заиграть в Италии]. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю.

Но я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности.

Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу.

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Все комментарии
альсато
альсато
24 января в 12:50
ВСЕ!...человек (в своей жизни) сделал выбор...забудьте такого футболиста!
galem72
galem72
24 января в 10:15
По своим качествам какоха может только громко и помятно кутить на халявные бабки.
Dersu Usala
Dersu Usala
24 января в 08:35
После спартака вряд ли.
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 08:35
Кокоши ненадолго там хватит хотелось бы, чтобы я ошибся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 01:08
Удачи Коке!
Sporting
Sporting
24 января в 00:18
Один уже играет, а точнее сидит протирает лавку!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 00:18, ред.
По-уму так надо было уезжать года в 23-24...
Но пресловутый лимит с невиданным в мире "ореолом комфорта" для паспортистов,сгубивший не одну карьеру, не дал парню раскрыться...

Респект - уже за то что надумал и дал согласие...идти навстречу конкуренции, языковому барьеру и понижению оклада....

Играть в футбол он умеет....а если ещё и захочет...))
Короче ...удачи Александру !!!!!...в Лиге где не будут выбирать за какой клуб ему можно играть, а за какой нет.
ABir
ABir
24 января в 00:07
Надо Коко не в Фиалку идти, а к Слуцкому, раз он его так ценит
Caniggia
Caniggia
24 января в 00:05
Удачи Кокоше, несмотря ни на что. Поддерживаю здесь Лёню.
Ironigor
Ironigor
23 января в 23:45
Точно, да не точно. Или совсем не точно. А может быть..., с кем не бывает.
mihaluch
mihaluch
23 января в 23:38
Что- то высоко оценил Слуцкий шансы Кокорина.
ildar_3871
ildar_3871
23 января в 23:36
Ждем Кокорина в Зените !)
STVA 1
STVA 1
23 января в 23:34
Это прям гипноз какой-то!
mangox22
mangox22
23 января в 23:28
Вот и посмотрим
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