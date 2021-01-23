Слуцкий: «По своим качествам Кокорин точно сможет заиграть в Серии А»

Главный тренер «Рубина» оценил шансы форварда проявить себя в Серии А после перехода в «Фиорентину».

По уровню таланта своему, о котором сложены уже легенды… Ему скоро исполнится 30 лет, поэтому сложно оценивать потенциал и талант. Но по качествам он точно сможет [заиграть в Италии]. Будут ли побочные факторы, которые помешают ему раскрыть качества и преодолевать эти моменты, я не знаю.

Но я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он уже обязан преодолевать все сложности.

Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу.