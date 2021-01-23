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Барриос: «Мне хотелось бы еще многого добиться с „Зенитом“»

23 января 2021, 16:27

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, чему ему научила жизнь в России.

Я очень повзрослел. И в физическом плане, в том числе. Считаю, что многому научился в футбольном плане, ощутил себя на поле в новых ролях благодаря тому, какие задачи передо мной ставит тренерский штаб. Впервые сыграл в еврокубках. Четыре титула за два года в России — тоже важный эмоциональный момент. Уверенности в своих силах и всей команды он тоже добавляет. Но мне хотелось бы еще многого добиться с «Зенитом». Впереди у нас совершенно четкие цели. Третье чемпионство подряд, победа в Кубке. Считаю, нам всё по силам.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:36
интересно, еврокубки понравились ?
ermak6848
ermak6848
23 января в 18:48
тогда дерзай парень!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 17:39
В рпл все взрослеют!
МапС
МапС
23 января в 17:38
Пока есть газпром - добиться титулов с другими клубами практически невозможно.
shlomo
shlomo
23 января в 17:14
Ну было бы удивительно если бы он сказал что то другое....а так сказал ну и сказал...
ДСА
ДСА
23 января в 17:01
Денег заработать точно можно.
Dersu Usala
Dersu Usala
23 января в 16:56
    Cat01
    Cat01
    23 января в 16:54
    Мечтай чаще и просыпайся скорей...
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 января в 16:50
      STVA 1
      STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      23 января в 16:36
        mihaluch
        mihaluch
        23 января в 16:35
        У него есть ещё непокорённые вершины.
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        23 января в 16:29
        Три очка в группе ЛЧ?
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