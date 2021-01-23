Барриос: «Мне хотелось бы еще многого добиться с „Зенитом“»

Полузащитник «Зенита» рассказал о том, чему ему научила жизнь в России.

Я очень повзрослел. И в физическом плане, в том числе. Считаю, что многому научился в футбольном плане, ощутил себя на поле в новых ролях благодаря тому, какие задачи передо мной ставит тренерский штаб. Впервые сыграл в еврокубках. Четыре титула за два года в России — тоже важный эмоциональный момент. Уверенности в своих силах и всей команды он тоже добавляет. Но мне хотелось бы еще многого добиться с «Зенитом». Впереди у нас совершенно четкие цели. Третье чемпионство подряд, победа в Кубке. Считаю, нам всё по силам.