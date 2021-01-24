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Головин: «Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение»

24 января 2021, 10:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 21-го тура французского чемпионата с «Марселем» (3:1).

Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более что после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции!

Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив.

Мы много работаем над «стандартами», уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды.

Выйти с первых минут? С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 08:40
можно и поскромничать, это тоже в плюс.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 января в 11:34
Саша скромничает. Несмотря на то, что в последних матчах он выходит играть не с начала матча, Головин является ключевым игроком своей команды, от которого зависит исход матча. Жаль,что тренер монегасков этого не понимает и маринует Саню на лавке.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 11:27
Надо признать, что стандарты Саня выполняет просто здорово. Два асиста с угловых - это суметь надо, а ведь мог быть и третий , но малость не повезло. В целом игра была выиграна по делу. После забитого мяча, Марсель абсолютно ничего не создал , лишь в концовке было пару полу моментов . Монако доминировал весь матч и выиграл заслуженно . Возвращение в ЛЧ стало вполне реальным.
Всем здоровья.
mensk
mensk
24 января в 11:03
Какая скромность...
Caniggia
Caniggia
24 января в 10:59
Всё правильно сказал, нос не задирает и не расслабляется. Надо только с каждым матчем прибавлять.
beefs
beefs
24 января в 10:12
все правильно, наши сми либо захвалят, либо сравняют с...
Igo0rek
Igo0rek
24 января в 10:12
Головин один из ключевых игроков Монако, это неоспоримый факт.
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