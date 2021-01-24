Головин: «Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 21-го тура французского чемпионата с «Марселем» (3:1).
Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более что после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции!
Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив.
Мы много работаем над «стандартами», уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды.
Выйти с первых минут? С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер.
Всем здоровья.
Всем здоровья.