Головин: «Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение»

Полузащитник «Монако» прокомментировал победу в матче 21-го тура французского чемпионата с «Марселем» (3:1).

Взяли важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более что после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции!

Переломили ход матча после моего выхода? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен, что могу занести эту игру себе в актив.

Мы много работаем над «стандартами», уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды.

Выйти с первых минут? С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер.