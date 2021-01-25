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Ганчаренко: «Пробуем выстроить процесс работы на сборах по-новому»

25 января 2021, 08:13

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о своих впечатлениях после первой недели работы команды на сборе в Кампоаморе.

Сам Кампоамор всё тот же — классная погода, отличные условия для тренировок, питание, хорошая энергетика. У нас сейчас немножко другая работа — это действительно есть, мы пробуем выстроить процесс по-новому, что-то изменить. Посмотрим, что из этого получится. Первую неделю отработали достаточно хорошо, поэтому присутствует оптимизм.

Может быть, визуально мы и меньше стали работать, поскольку уменьшилось количество тренировок. Но по факту нагрузка, в частности на мышцы, очень высокая, на занятиях требуется постоянная концентрация и много силы, потому что они проходят интенсивно. Мы мониторим состояние ребят, видим ответную реакцию. Ощущения, что им стало легче, нет. Мы не преследуем цель перегрузить их, как бывало раньше — давай загоним их, а потом посмотрим, что будет, — или недогрузить. Работаем так, как определили. В том расписании, что мы сейчас распланировали, может быть, придётся передвинуть один день и найти ещё одну игру. В целом проблем с тренировочными матчами мы пока не видим.

Молодёжь? Мне нравится брать на сборы одного, двоих или даже больше молодых футболистов. Это всегда энергия, очень большое желание, игра на любой позиции, выполнение любой роли. Яковлев, Аванесян, другие ребята работают с хорошей самоотдачей, что и должно быть.

Ранее об игре ЦСКА на сборах высказался форвард армейцев Фёдор Чалов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
25 января в 17:55
Я в курсе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 12:49
Новый тренер по физподготовке пришёл, вот откуда все новшества.
Здоровья и всех благ.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 11:17
Лишь бы Витек не перемудрил с новшествами.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ДСА (раскрыть)
25 января в 09:28
А раньше кто мешал?
ДСА
ДСА
25 января в 09:10
Теперь руки у него развязаны, волен творить что хочет.
sihafazatron
sihafazatron ответ ЮЗИК (раскрыть)
25 января в 09:01
Такое дело надо отметить)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 08:59
Почуял, что руководство пока на его стороне, начал свою линию гнуть.
Время покажет, может он и прав...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 08:46
Я тоже уже три дня как пить бросил
Cat01
Cat01
25 января в 08:41
Ждём какие будут результаты
нечитайло
нечитайло
25 января в 08:31
Всегда нужна свежая кровь
SHMEL
SHMEL
25 января в 08:25
Время покажет правильность выбранного тренировочного процесса.
mihaluch
mihaluch
25 января в 08:21
Новаторство может принести успех.
Caniggia
Caniggia
25 января в 08:20
Овчинникова и Онопко из команды выжил, теперь можно чисто по своему формировать процесс подготовки. Может это и к лучшему, время покажет.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 января в 08:16
Нужно новую химию забадяжить
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