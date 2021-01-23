У «Локомотива» из-за коронавируса сменился соперник на сборе

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23 января 2021, 13:55

У «Локомотива» сменился соперник по товарищескому матчу на зимнем сборе в Испании. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Вместо «Атлетико Манча-Реал» соперником железнодорожников станет «Велес» из Малаги. Замена соперника произошла в связи с тем, что в команде оппонентов был обнаружен коронавирус.