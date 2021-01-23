У «Локомотива» из-за коронавируса сменился соперник на сборе

У «Локомотива» сменился соперник по товарищескому матчу на зимнем сборе в Испании. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Вместо «Атлетико Манча-Реал» соперником железнодорожников станет «Велес» из Малаги. Замена соперника произошла в связи с тем, что в команде оппонентов был обнаружен коронавирус.
❗️Замена соперника❗️— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 23, 2021
Сегодня в первом контрольном матче на сборе «Локомотив» сыграет с «Велесом» (Малага), а не с «Атлетико Манча-Реал». Замена соперника произошла в связи с положительными тестами на коронавирус у «Атлетико». https://t.co/BD1ti4wCEA