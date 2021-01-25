Полузащитник Данил Глебов прибыл в расположение «Ростова», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Футболист уже приступил к тренировочному процессу в рамках подготовки к весенней части сезона.
Данил Глебов прибыл в расположение команды ⚽— Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021
Полузащитник уже приступил к тренировочному процессу в рамках подготовки к весенней части сезона.
Данил чувствует себя прекрасно, и с хорошим настроением готов к работе.#СборыРостова pic.twitter.com/3vbumovy4J