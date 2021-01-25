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Глебов прибыл в расположение «Ростова»

25 января 2021, 11:05

Полузащитник Данил Глебов прибыл в расположение «Ростова», об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Футболист уже приступил к тренировочному процессу в рамках подготовки к весенней части сезона.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
25 января в 12:35
Хорошо, что прибыл, а не явился ...
Трезвый повар
Трезвый повар
25 января в 12:05
Рад что Данил выздоровел и уже тренируется с командой
682abcwc3kvk
682abcwc3kvk
25 января в 11:32
От куда он прибыл ???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 11:12
Глебову удачных сборов!
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