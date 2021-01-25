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Тульский «Арсенал» сообщил, с какими клубами сыграет на втором зимнем сборе

25 января 2021, 13:39

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, с какими командами туляки сыграют на втором зимнем сборе. Второй сбор пройдет в Турции — с 28 января по 7 февраля.

30 января «оружейники» встретятся с македонским «Силексом», а на следующей день сыграют с латвийским клубом «Лиепая».

3 февраля — матч с болгарской «Монтаной», 6 февраля «Арсенал» встретится с боснийским «Велезом».

Ранее стало известно, что защитник «Арсенала» Хагуш выбыл на три недели из-за травмы.

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R0100V
R0100V
25 января в 13:44
Нормально для "разбегаться"
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