Новым наставником «Герты» стал венгерский специалист .

44-летний Дардаи уже тренировал берлинцев с 2015 по 2019 год. Накануне клуб объявил об отставке главного тренера Бруно Лаббадиа.

