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«Челси» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда

25 января 2021, 14:34

Пресс-служба «Челси» сообщает, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард отправлен в отставку.

Руководство английского клуба не совсем удовлетворено последними результатами команды. После 19 туров «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ.

Новым тренером, вероятнее всего, станет экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.

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Все комментарии
ksepylo_7070
ksepylo_7070 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
27 января в 13:37
Плакса только и мог нырять и просить пенальти.халявные если не давали то ныл..
112910415
112910415
27 января в 07:32
как ни крути, тренер не справился
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ksepylo_7070 (раскрыть)
26 января в 07:54
один покупал,другой - забивал, а физрук медали одевал... об этом и речь. Был бы топчиком,то сейчас бы Реал так не проваливался,во всяком случае в ЛЧ. Хоть они и вышли в плейофф.но мы то помним "привозы" с МС,если команда оказывает вышесредний прессинг, то сливки начинают "плыть".Проиграть Шахтёру дважды.это же надо было так чесать свою лысую репу,что бы до этого дойти. Можно сказать,что не было Бензинчика, в этом причина,так вы же вообще играли чуть ли не с академией,причём дважды.Посмотрим на ход мысли и игры с Аталантой,всё таки по сильнее будут,чем дублёры из Шахтёра.
saupdvpud5tm
saupdvpud5tm ответ заDOOMчивый (раскрыть)
26 января в 06:46
А они без тренера выиграли 3 ЛЧ ПОДРЯД что ли???
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ 3веpобой (раскрыть)
26 января в 05:53
Роджерс для Челси получше Тухеля будет, но его Лестер не отпустит.
ksepylo_7070
ksepylo_7070 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
26 января в 04:54
Алжирец ни какой ни топ.Перец купил халявных 3 три ЛЧ для а маргариновые хвалят лысого.
Mr_Tim
Mr_Tim
26 января в 04:36
Жаль что у Фрэнка не задалось в родном клубе.. Мог бы Челси в топ4 вести. на Тухеля что исправить ситуацию быстро чет особо не вериться .
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ vvk5rsube53z (раскрыть)
26 января в 00:41
а с чего взяли что у Зидана всё получается. ушёл КР7 и стал обычным физруком.
sir_Alex
sir_Alex
25 января в 23:25
Доигрался Фрэнки.
goalaktika
goalaktika
25 января в 23:22
Все к этому и шло
DXTK
DXTK
25 января в 22:49, ред.
Вот вам и уважение к своим легендам.......одно дело когда ты на поле совсем другое когда ты на бровке, ..........ведь Ди Матео неуберегла победа в ЛЧ, Моуриньо не смотря на его статус просто слили......а фрэнк умудрился проиграть без опытному Артете КА + сегодняшние результаты

Конечно игроки тоже свиньи, потому что не заступились за тренера, не далеко от руководства ушли, которые сказали дадим два года, а своего Слов не сдержали. Потому что могли пойти и заступиться за тренера за свою легенду, сказать мы от части тоже виноваты, и полностью доверяем ему, а им все равно кто тренер, потому что им платит клуб из казны, а не тренер из своего кармана......Лэмпард, тухэля позовут, Хиддинк опять ИО, помощник Джрди Морис или Аллегри им все равно как понимаем

когда происходит отставка тренера, там на первый план конечно идут результаты, но Лэмпард еще не настолько провалился а следовательно был разговор с игроками, которые сказали наверно что не понимают методов работы Лэмпарда ......

PS Не удивлюсь, когда пройдут выборы президента Барселоны Кумана тоже уволят, и не дадут никакого ему второго шанса.
azkan
azkan
25 января в 22:28
Жаль конечно Лэмпарда. Но результаты Челси превыше для РА и для половины болельщиков точно. А ждать что он еще как то придумает и стабилизирует игру нет резона. И вообще сможет ли, вот и не поверили ему.
И возможно к увольнение его привело одержимость своей схемой и купить Райса.
Вопрос кто будет вместо него еще открыт. Все может быть.
Все равно удачи ему с новой командой и удачи Челси с новым тренером!
vvk5rsube53z
vvk5rsube53z
25 января в 21:48
Как с ума все сошли
С чего все взяли что у всех будет все получаться как у Зидана
Зеедорф Индзаги гаттузо Лэмпард Ковач
Без опыта ...
На что расчет ?
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
25 января в 21:30
Поторопились синие!
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
25 января в 21:27
Карьера тренера у Лэмпарда не сложилась за то был великолепным игроком ,Джеррард и Лэмпард красили Английский футбол
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ youtomee (раскрыть)
25 января в 21:24
он же Ювентус к чемпионству неоднократно приводил и Лиону не встрявал,даже до финала тянул синьору за подол.
Итальянцы могут только выстрелить,как тот же Раньери, Конте, а могут и не выстрелить,как Дзола, Сарри,Анчелотти.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 21:15
ну так его же и выдернули из Дерби,где у него были попытки пробиться в АПЛ. Барашки его отпускать не хотели,им выплатили компенсацию...Скажем так,что тот сезон Френк провёл достойно,а вот в этом году,оказалось что накупленные игроки,не особо то рвали п-0-п-У за клуб. Не знаю,то ли Френк заказал этих немцев, то ли скаут Марина... Голкипер в принципе за такие деньги - шикарен,тот случай,когда качество выше,чем цена.Чилик тоже в принципе на бровке не плох.
Ну а насчёт кризиса,так он и в Ливерпуле,просто засчёт тренерского опыта и может быть класса игроков,команда не рядышком с Челси и Арсеналом. А МС ,как тресло,тоже ни игры,да практически ничего не было и вот команда в ТОПЕ,как впрочем и их соседи МЮ,ведь тоже оббивали 14-11 места,а сейчас Лидер. Посмотрим на работу нового наставника,может он сможет что то придумать.
3веpобой
3веpобой
25 января в 20:30
Правильно. С англичанина тренер, как из меня балерина. Тухель покажет результат и очень быстро.
АМС
АМС
25 января в 20:20
Именно он вывел Маунта и абрахам и др. на топ уровень, вот показатель его уровня тренера. Ради 2 немцов которые только что приехали из слабого чемпионата уволили его. На месте Лемпарда далбы играть своих доверенных подготовленных игроков.
The Frei
The Frei
25 января в 20:02
Лемпард вообще ничего поделать не мог. Трансферная кампания была проведена ужасно.

В мёртвую защиту купили 200 летнего Тиагу Сильву. Который тупо нигде не успевает.

Зато в полузащиту к Маунту ЦАПку, купили ещё 2х ЦАП Хаверца и Зиеша. Ну куда Лемпард мог засунуть их 3х без потери качества игры команды и самих игроков в отдельности.

Зато команда играет без опорной зоны ВООБЩЕ. Канте после ГЕНИАЛЬНЫХ решений Сарри заставить его играть в нападении, разучился играть в отборе. А больше игроков умеющих отбирать мяч в полузащите у Челси в принципе НЕТ.

Ещё забавней ситуация с Пулишичем. Это фланговый игрок, который умеет играеть ТОЛЬКО на фланге. Но будучи ЕДИНСТВЕННЫМ игроком на фланге Лемпарду приходиться выбирать.
Поставить Пулишича на позицию ЦАПника, 4ым уже кстати, или заставить Маунта или Хаверца или Зиеша играть на фланге, чего никто делать разумеется не умеет.

И во всей этой каше, тренер без ОПЫТА не справился, сомневаюсь и в опытном тренере.
Тут только глобальная чистка состава поможет.
Анд-м
Анд-м
25 января в 19:34
Глупое решение.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ youtomee (раскрыть)
25 января в 19:09, ред.
ну и что, что не был?) АПЛ это что-то особенное?
он с полумёртвым Миланом выигрывал серию А, да и с Юве какие-никакие финалы были в ЛЧ. Юве под его рук-вом выглядел, как ни крути, невероятно сильно в играх с топ коллективами. и игры он переворачивать умеет) короче, Макс крут
firewing
firewing
25 января в 18:59
Фрэнку надо было бы в помощники опытного бойца. Удивляет спад команды на ровном месте, что похоже на слив.
nikoladolgov
nikoladolgov
25 января в 18:57
А что Трухель чем то лучше ?
Совсем нет !
Челси развалиться с этим Труханом окончатнльно !
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
25 января в 18:33, ред.
Вот тут с Сульшером сравнивают. Первый сезон Сульшера это 6 место. Сульшер затащил МЮ на третье место в прошлом году, сейчас борется за чемпионство. Парень явно растет.
За что борется Френк Лэмпард и его команда, малопонятно. При Сульшере в МЮ тоже были спады, но так чтобы по десять игр и большинство поражения у него не было. Да и игра Челси просто зашла в тупик, это уже не просто спад.
Будем Честными Сульшер явно больше заслуживает своего места в МЮ нежели Лэмпард в Челси.
Тугарин Змый
Тугарин Змый
25 января в 18:23
Многие легендарные игроки не справляются со своей работой!
Удачи в дальнейшем Френк.
Asper
Asper
25 января в 18:21
Не, ну это фу...
Чё за тарасовский ход.
Неужели Лэмпард заслужил меньше времени в Челси, чем Сульшер в МЮ. Там сейчас пожинают плоды конструктивного терпения..
Karkaz
Karkaz
25 января в 18:20
А я то думал, зачем Лэмпард немцев набирает, оказывается это под Тухеля их скупали
Casey Ryback
Casey Ryback
25 января в 17:26
Могли бы в конце сезона уволить....
Эээх... Френки...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 17:26
Посмотрим что сможет Тухель!
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