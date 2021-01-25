«Челси» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда

Пресс-служба «Челси» сообщает, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард отправлен в отставку.
Руководство английского клуба не совсем удовлетворено последними результатами команды. После 19 туров «синие» занимают 9-е место в таблице АПЛ.
Новым тренером, вероятнее всего, станет экс-наставник ПСЖ Томас Тухель.
да еще в шипе когда Бьелса возил его как хотел было понятно, что Лэмпсу нужны еще годы для становления...
Так и сейчас... игра не идет, он не знает что и как изменить... вернее, то что он знает, не работает. Был пускай и небольшой но период акклиматизации в прошлом сезоне... летом вбухали большие деньги и полюбасу известили о больших требованиях, Френк согласился сыграть крупно (а куда было деваться раз сам вскочил в этот поезд без опыта), и проиграл в эту игру. а Абрам и его администраторы всегда умели спросить... будь ты хоть Моуром хоть Лэмпардом. Вот и спросили, а Френк даже не смог обьяснить какая же все таки позиция у Хаверца должна быть, купленного то за 80 лямов (Салах покупался за 45).
Конечно кажется что жестко поступили с Лэмпсом, но если подумать про детали... и взглянуть на игру команды.. на эти перестановки перетасовки которые пытался делать Лэмпард с одинаковым результатом... все ожидаемо.
Так и должно быть, большая игра, большие требования... не мальчики уже, получают огромные деньги и должны достигать целей поставленных перед ними. Это лучшая лига в мире и борьба за топ-4 места в ней. К примеру, если Клопп не попадет в топ-4 по итогам сезона - вполне можно рассмотреть его увольнение, особенно если он сам причастен к решению отказаться от покупки защитника(ов) согласившись что и так размансует. Нужно спрашивать со всех, ну только разве что, лысый гений пусть тратит и дальше по 200 лямов в ТО и топчится в 1/4))) ему можно ахахаха у него шейх sugar-daddy платит за банкет))
да еще в шипе когда Бьелса возил его как хотел было понятно, что Лэмпсу нужны еще годы для становления...
Так и сейчас... игра не идет, он не знает что и как изменить... вернее, то что он знает, не работает. Был пускай и небольшой но период акклиматизации в прошлом сезоне... летом вбухали большие деньги и полюбасу известили о больших требованиях, Френк согласился сыграть крупно (а куда было деваться раз сам вскочил в этот поезд без опыта), и проиграл в эту игру. а Абрам и его администраторы всегда умели спросить... будь ты хоть Моуром хоть Лэмпардом. Вот и спросили, а Френк даже не смог обьяснить какая же все таки позиция у Хаверца должна быть, купленного то за 80 лямов (Салах покупался за 45).
Конечно кажется что жестко поступили с Лэмпсом, но если подумать про детали... и взглянуть на игру команды.. на эти перестановки перетасовки которые пытался делать Лэмпард с одинаковым результатом... все ожидаемо.
Так и должно быть, большая игра, большие требования... не мальчики уже, получают огромные деньги и должны достигать целей поставленных перед ними. Это лучшая лига в мире и борьба за топ-4 места в ней. К примеру, если Клопп не попадет в топ-4 по итогам сезона - вполне можно рассмотреть его увольнение, особенно если он сам причастен к решению отказаться от покупки защитника(ов) согласившись что и так размансует. Нужно спрашивать со всех, ну только разве что, лысый гений пусть тратит и дальше по 200 лямов в ТО и топчится в 1/4))) ему можно ахахаха у него шейх sugar-daddy платит за банкет))
Всем здоровья.
Всем здоровья.