«Челси» в течение дня объявит об отставке Лэмпарда

«Челси» собирается уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
Источник сообщает, что решение об увольнении 42-летнего специалиста уже принято, о нем будет объявлено в течение сегодняшнего дня. В связи с этим в «Челси» была отменена утренняя тренировка.
После 19 туров АПЛ «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице.
Сейчас еще возможно и с болельщиками конфликт возникнет, т.к Фрэнка очень сильно любят болельщики синих....
Фрэнку удачи!
Сейчас еще возможно и с болельщиками конфликт возникнет, т.к Фрэнка очень сильно любят болельщики синих....
Фрэнку удачи!