«Челси» в течение дня объявит об отставке Лэмпарда

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25 января 2021, 13:04

«Челси» собирается уволить главного тренера команды .

Источник сообщает, что решение об увольнении 42-летнего специалиста уже принято, о нем будет объявлено в течение сегодняшнего дня. В связи с этим в «Челси» была отменена утренняя тренировка.