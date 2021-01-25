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«Челси» в течение дня объявит об отставке Лэмпарда

25 января 2021, 13:04

«Челси» собирается уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Источник сообщает, что решение об увольнении 42-летнего специалиста уже принято, о нем будет объявлено в течение сегодняшнего дня. В связи с этим в «Челси» была отменена утренняя тренировка.

После 19 туров АПЛ «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 января в 21:04
понял
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 18:52
Была инфа, что уволили а теперь только собираются обьявить.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 января в 16:56
Да, синие сейчас явно не в порядке! Встряска на тренерском мостике должна пойти им на пользу. Как уже и заведено)
протон1
протон1
25 января в 14:41
интересно как называется шрифт логотипа сайта.? как узнать ? может модераторы знают? он четко читается и красивый. для дизайнера
Сантус
Сантус ответ протон1 (раскрыть)
25 января в 14:38
Особенно Италия удручает...слушать их ор на пустом стадионе невыносимо...
drug01
drug01
25 января в 14:16
У него не было опыта таков результат работы
протон1
протон1
25 января в 14:13
да и сам спорт любой. футбол стал скучным. не интересным. не как раньше смотрю. наверно что нет на трибунах болел. короновирус. итп. пустые трибуны и так все смотрится как в парнике . нету ажиотажа гула трибун .
протон1
протон1
25 января в 14:06
базару нет лемп был хороший футболист. можно в тр штабе оставить опыта пусть наберет. но уж точно не тренировать сразу. да еще такой клуб. тогда можно и дрогбу пригласить и что даст?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
25 января в 14:05
Как ни странно, отмена трансферного бана пошло только во вред Фрэнку. В прошлом сезоне, когда он мог рассчитывать только на ресурсы клуба, у него явно лучше получалось работать с молодежью, чем с дорогими звездами, за которых спрос гораздо больше.
протон1
протон1
25 января в 14:02
единственный тренер который может привести челси к победам. это гвардиолла. с такими тратами челси . е маё. одуреть можно. лемпарду дали всё.
A.S.A
A.S.A
25 января в 13:57
Мне вот больше интересно другое..чем думали руководители,когда назначали Фрэнка на должность главного тренера?!!!?до этого назначения Фрэнки провел всего один сезон самостоятельно в роли гл.тренера в команде из Чемпионшипа! Неужели они думали, что Фрэнк придет и сразу же выиграет АПЛ или что то подобное? Были же свободными так сказать уже состоявшиеся тренера Алегри, Почеттино(вроде тоже был свободый)...
Сейчас еще возможно и с болельщиками конфликт возникнет, т.к Фрэнка очень сильно любят болельщики синих....
Фрэнку удачи!
протон1
протон1 ответ allemz (раскрыть)
25 января в 13:55
согласен. тут во всем с тобой согласен. именно это я сказал три месяца назад . потратили а сами на середине таблицы
протон1
протон1
25 января в 13:54
только что уволили лемпарда
sihafazatron
sihafazatron ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
25 января в 13:48
Я уж думал пришла очередь Джона Терри)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
25 января в 13:45, ред.
По другим источникам - Тухель: "🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 на сегодня в Челси назначена рокировка Лэмпард/Тухель. ждём официоз." Контракт вроде на 4.5 года.
allemz
allemz
25 января в 13:45
Френки на дачу надо. Они после каждого возвращения в АПЛ тратят по 100 лямов на полутопчиков, а толку никакого. Херовый у них вкус на тренеров. Времени больше дадут и давления меньше - прям как по заказу. Переезжать никуда не надо.
Сантус
Сантус ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 13:34
Я уже на монитор дворники установил,так рад игре симпатичной команды...)Согласен с тем что фамилиё продержала его у руля дольше чем следовало..
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
25 января в 13:30
а кто будет тренером? Тухель?
nikoladolgov
nikoladolgov
25 января в 13:29
Ну что же , Маура обратно или Слуцкера ?
Хотя Слуцкер не пойдет. Татары ему дороже.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 января в 13:29
Долго ждали - ЛЧ мимо.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 13:24
Для Челси увольнять тренеров раньше времени - нормальная практика, к сожалению. Стоило дать больше времени, но нельзя сказать, что не было достаточно причин для этого.
shlomo
shlomo
25 января в 13:22
Эхххх...все таки не хватило терпения у Абрамовича.....и какого лешего он тогда ставил Фрэнка у руля....сейчас возникнут новые проблемы (как поиск тренера, так и уже "вписать" нового тренера в состав команды)...и вообще...как одна из версий увольнения, так это то что боссов беспокоят не столько результаты, сколько неудачный старт новичков (прежде всего Тимо Вернера и Кая Хавертца.....типа в клубе волнуются, что Лэмпард не знает, как использовать игроков, на которых Челси потратил почти 150 миллионов евро)....с одной стороны, Фрэнк построил очень симпатичную команду, с другой так и не придумал, как сбалансировать ее игру.....ладно уже как говориться ничего не вернуть...Челси вообще не терпит провалы тренеров, и собственно, не будь он Лэмпардом, уже потерял бы работу.....
David Young
David Young ответ Бубнин (раскрыть)
25 января в 13:20
.
Бубнин
Бубнин
25 января в 13:20
Грановская предоставила Лэмпарду выбор: или увольнение, или очередной приезд Данилы Козловского для просмотра всей командой фильма "Тренер". Так что, уволят Фрэнка, скорее всего.
dimagas2
dimagas2
25 января в 13:14, ред.
Бенетис жги!
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
25 января в 13:13, ред.
Шевченко там, вроде, отирается... Ротацию, скорее всего, проведут сухо, без угрызения совести и без слёз умиления...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
25 января в 13:13
Скорее всего Тухель
Мысыктар
Мысыктар ответ sihafazatron (раскрыть)
25 января в 13:12
Беня уже в лондоне)
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 13:11
Раз так, значит уже и замену подыскали? Любопытно кто же будет у руля Челси)
David Young
David Young ответ 33mexfud2cgq (раскрыть)
25 января в 13:10
Приветствую. Там где "Ответить", справа есть маска, она должна быть белой, чтобы был отключен режим анонима.
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