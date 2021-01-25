«Очень трудное решение» Абрамовича. Лэмпард уволен, «Челси» ждёт Тухеля

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25 января 2021, 17:10

«Синие» сворачивают эксперимент «Легенда у штурвала».

Лэмпард исчерпал солидный кредит доверия

Редкий тренер получает столько шансов и «китайских предупреждений», как было у Лэмпарда. Если бы не статус легенды клуба и идола фанатов, Фрэнки распрощался бы с тренерской работой в родном клубе гораздо раньше, ведь место в середине таблицы АПЛ — это катастрофа для клуба с такими амбициями и тратами в размере 250 миллионов евро в летнее трансферное окно. Последней каплей стало поражение от «Лестера» в прошлый вторник, кубковый матч с «Лутоном» уже ничего не мог изменить в судьбе Лэмпарда, которому лишь оставалось попрощаться с «синими» победой. Что он и сделал.

В последних восьми турах Премьер-Лиги «Челси» потерпел 5 поражений — от «Эвертона», «Вулверхэмптона», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Лестера». В турнирной таблице на экваторе сезона «синие» идут ниже «Вест Хэма», вровень с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном», у которых к тому же есть матчи в запасе. Можно сколько угодно говорить об объективных сложностях, которые сопровождали работу Лэмпарда, о затянувшемся периоде адаптации летних новичков, но в топ-клубах никто не будет ждать два года, пока команда сыграется. Результат нужен здесь и сейчас.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

«Очень трудное решение»

В официальном сообщении клуба сказано, что увольнение Лэмпарда связано с «недавними результатами, не оправдавшими ожидания клуба, следствием которых стало место в середине таблицы и отсутствие четкого понимания шагов, которые приведут к улучшению турнирной ситуации». Еще там много реверансов и благодарностей Фрэнку, подчеркнуто, что для расставания с легендой клуба не бывает подходящих моментов, но после долгих раздумий и размышлений было принято такое решение. Опубликована даже прямая речь Романа Абрамовича:

Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Я отношусь к нему с большим уважением. Он очень порядочный человек, обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что необходимо сменить тренера. От имени всего клуба я лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — важная икона этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным. На «Стэмфорд Бридж» его всегда будут тепло приветствовать.

Безусловно, Лэмпард заслужил такое отношение, пусть в основном и не тренерской работой, а успехами на футбольном поле, но «Челси» распинается не только ради Фрэнки: «синим» важно по максимуму смягчить расставание ради болельщиков, многие из которых призывали дать Лэмпарду поработать. На самом деле, решение об увольнении тренера не было таким трогательным, но точно взвешенным и прагматичным.

Имя нового главного тренера «Челси» — Томас Тухель

Об этом говорят и консультации с Томасом Тухелем, перетекшие в полноценные переговоры. Общение «Челси» с немецким специалистом продолжалось целый месяц, с Тухелем связались вскоре после того, как стало известно, что он уходит из ПСЖ . Немец мог возглавить «синих» еще в 2018 году, когда лондонский клуб искал тренера на замену Антонио Конте. В тот раз то ли Томас выбрал Париж, то ли «Челси» остановился на кандидатуре Маурицио Сарри. Тухеля на «Стэмфорд Бридж» хорошо знают, а его работа в ПСЖ добавила плюсов в резюме.

Из «Пари Сен-Жермен» Тухель был вынужден уйти из-за конфликта со спортивным директором Леонардо, при этом у немца были прекрасные отношения с командой, а также шесть завоеванных трофеев за два с половиной года работы. И финал Лиги чемпионов. «Челси» сделал логичный выбор, подписав свободного топ-тренера. Вероятно, сыграл свою роль и тот факт, что Тухель — немец (как и Кай Хаверц с Тимо Вернером, «золотые активы» лондонского клуба, которым нельзя дать окончательно закиснуть).

Эксперимент, очевидно, неудачный

Увольнение Лэмпарда — это еще и признание клубом своей ошибки, ведь скептики еще в 2019-м называли назначение Фрэнка «популистским решением, которое не даст ничего хорошего ни „Челси“, ни молодому тренеру». Приглашение Тухеля — опытного тренера с выработанным системным подходом означает отказ от экспериментов и желание стабилизировать расшатанную ситуацию. Несмотря на большой авторитет среди болельщиков, внутри «Челси» о Лэмпарде-тренере сложилось неоднозначное впечатление.

После сообщения об отставке Фрэнка британский портал The Athletic опубликовал мнение авторитетного источника из «Челси», который утверждает, что любой другой человек, окажись он на месте Лэмпарда, потерял бы свою работу сразу после сезона 2019/20. И дело не столько в результатах команды, сколько в накопившихся внутренних противоречиях: у Фрэнка были сложные отношения со многими людьми в клубе, тем самым он сам для себя создал пузырь недоверия, часто оставался с нерешенными проблемами наедине.

Успешные футбольные тренеры должны быть еще и ловкими политиками, Лэмпарду, похоже, не хватило гибкости для работы в топ-клубе. Впрочем, учиться никогда не поздно. Если Фрэнк собирается продолжать и мечтает однажды заслужить новый шанс в «Челси» или другом большом клубе, он должен сделать правильные выводы и двигаться дальше. Возможно, Лэмпард даже чересчур активно включал свой суперавторитет, завоеванный во время футбольной карьеры, менеджер должен быть умнее, хитрее, грамотно выстраивать отношения и делегировать полномочия окружающим.