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ПСЖ изменит клубный логотип на форме: Майкл Джордан вместо Эйфелевой башни

15 января 2021, 07:24

«Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне будет играть в форме с обновлённым логотипом.

По информации источника, на клубной эмблеме вместо привычной Эйфелевой башни будет изображён логотип именного бренда легендарного баскетболиста Майкла Джордана, представляющий собой силуэт спортсмена с баскетбольным мячом. В Сети появились фото домашней формы парижан на сезон-2021/22.

Ранее Air Jordan делал для ПСЖ только третий комплект формы без кардинальных изменений в клубном логотипе.

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Все комментарии
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
16 января в 02:05
Бредятина
ilyafrom
ilyafrom
15 января в 16:29
Майкл Джексон вместо Джордана
juvenale
juvenale
15 января в 13:38
мда какой же бред
Juventus CR7
Juventus CR7
15 января в 13:13
Дуристика нечего делать
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 января в 13:11
Они бы ещё причёску Неймара на логотип нанесли.
Loko57
Loko57 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
15 января в 11:50
Это смешно. "Вечные" символы заменить на рекламную наклейку. Куда катится мир...
Baggio R.
Baggio R.
15 января в 10:35
Сначала коляску из под башни убрали, а теперь и саму башню. Не чтут свою историю в ПСЖ
Бубнин
Бубнин
15 января в 10:07
Это шутка такая что ли? Там обезумели окончательно..
A.S.A
A.S.A
15 января в 08:40
Наносить на эмблему рекламный логотип, для такого богатого в финансовом плане клуба это не нормально....
Эмблема это тоже часть истории ...а тут реклама....
vovinho11
vovinho11
15 января в 08:37
Тупизна
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
15 января в 08:33
Cпорт тоже на баскет менят? Ахахах
Nazi
Nazi
15 января в 08:19
Стыдоба......
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 января в 08:03
Бабло решает
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
15 января в 07:39, ред.
Ждите пожары в Париже.
STVA 1
STVA 1
15 января в 07:34
Хмм... Более чем спорное решение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 января в 07:31
По мне, так логотип ПСЖ должен остаться с Эйфелевой башней - символом Парижа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 07:30
Не вижу связи...
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