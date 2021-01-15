ПСЖ изменит клубный логотип на форме: Майкл Джордан вместо Эйфелевой башни

«Пари Сен-Жермен» в следующем сезоне будет играть в форме с обновлённым логотипом.
По информации источника, на клубной эмблеме вместо привычной Эйфелевой башни будет изображён логотип именного бренда легендарного баскетболиста Майкла Джордана, представляющий собой силуэт спортсмена с баскетбольным мячом. В Сети появились фото домашней формы парижан на сезон-2021/22.
Ce à quoi devrait ressembler le maillot domicile du PSG la saison prochaine.— Actu Foot (@ActuFoot_) January 14, 2021
📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/ooloEPANFV
Ранее Air Jordan делал для ПСЖ только третий комплект формы без кардинальных изменений в клубном логотипе.
Эмблема это тоже часть истории ...а тут реклама....
Эмблема это тоже часть истории ...а тут реклама....