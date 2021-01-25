Кокорин будет выступать за «Фиорентину» под номером «91»

«Фиорентина» в своем Твиттере выложила видео, которое посвящено приезду нападающего «Спартака» .

Футболист в интервью признался, что очень рад переходу в «Фиорентину». Также Кокорин выбрал номер, под которым будет выступать в итальянском клубе.

Я приехал со своей женой и ребенком. Постараюсь сделать все для команды. Забить как можно больше голов и помочь команде выиграть титулы.

Я бы хотел взять 91-й номер с фамилией Кокорин на спине.