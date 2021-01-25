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Кокорин будет выступать за «Фиорентину» под номером «91»

25 января 2021, 16:39

«Фиорентина» в своем Твиттере выложила видео, которое посвящено приезду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Футболист в интервью признался, что очень рад переходу в «Фиорентину». Также Кокорин выбрал номер, под которым будет выступать в итальянском клубе.

Я приехал со своей женой и ребенком. Постараюсь сделать все для команды. Забить как можно больше голов и помочь команде выиграть титулы.

Я бы хотел взять 91-й номер с фамилией Кокорин на спине.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:43
не иначе, долго обдумывал
Gahi
Gahi
25 января в 21:56
Для Кокорина самым знаковым номером должен быть 44 в народе их называют стульчики.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 21:30
Заслуженный номер.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
25 января в 20:53
Стрыйко негодует)
karnager
karnager ответ Питерские гоблины (раскрыть)
25 января в 19:51
могут написать KOKINAKI
juvenale
juvenale
25 января в 19:50
зачем им это полено?в лучшие годы больше 10 не забивал,теперь так вообще дно....
Питерские гоблины
Питерские гоблины
25 января в 19:00
Не понял. А зачем уточнять какая фамилия должна быть на спине? Ну не напишут же - Ким
1bear
1bear
25 января в 17:46
давайте уже трех,четырехзначные номера вводить,что мелочиться...
pioner1987
pioner1987
25 января в 17:32
как оригинально! год рождения ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 17:28
Так себе номер, посмотрим нп игру...
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
25 января в 17:27
То что выступать это точно сказано, артист ещё тот)
А вот играть вряд ли будет.
drug01
drug01
25 января в 17:26
Не в номере дело... Нужна игра
alexgurzan
alexgurzan ответ Legend 6 (раскрыть)
25 января в 17:24
.
Legend 6
Legend 6
25 января в 17:20
В Италии начали прикручивать стулья к полу.
mortid
mortid
25 января в 17:02
Итальяшек знатно развели.
Ironigor
Ironigor
25 января в 17:00
Лишь бы время нашлось у тебя выступать под этим номером на поле , а не на скамейке !!! Удачи по любасово !!!
sv_1969
sv_1969
25 января в 16:57
Удачи Табуреткину в Фиалках
STVA 1
STVA 1
25 января в 16:56
Пора бы уже заканчивать с новостями и играть начать! Желаю ему конечно успехов несмотря на весь негатив который был вокруг его персоны!Мало там наших!
Qatar Airways
Qatar Airways
25 января в 16:52
Не обладающие большим умом люди берут номера по году рождения, пароли везде делают по нему же. С таким подходом хранить видео, наподобие как у Дзюбы, можно только в голове. Да и её у Кокорина легко взломать могут.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 января в 16:49
Хороший номер. Желаю Александру почаще играть 90 минут и забивать минимум 1 гол
mihaluch
mihaluch
25 января в 16:46
Какие титулы, не до жиру быть бы живу.
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 16:43
Выпендрился бы и номер 99 взял.
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