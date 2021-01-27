«Локомотив» во втором контрольном матче обыграл шведский «Эстерсунд»

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27 января 2021, 19:20

«Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» (3:1) в контрольном матче на сборах в Марбелье.

Голами в составе «железнодорожников» отметились и Эдер, а ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Эстерсунда» . За шведскую команду отличился .

4️⃣1️⃣’ ГОЛ!



Рикошетом от игрока шведов мяч оказывается в сетке ворот!#ЛокоЭстерсунд 1️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/b2hYk6Vz0g — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 27, 2021