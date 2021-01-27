ГлавнаяНовости

«Локомотив» во втором контрольном матче обыграл шведский «Эстерсунд»

27 января 2021, 19:20

«Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» (3:1) в контрольном матче на сборах в Марбелье.

Голами в составе «железнодорожников» отметились Мурило Серкейра и Эдер, а ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Эстерсунда» Эйрик Хауган. За шведскую команду отличился Блейр Тарготт.

Все новости
«Спартак» начал второй сбор в Дубае. Глушенков тренируется индивидуально
Вчера, 22:30 Комментарии6
«Краснодар» разгромил «Шахтёр» из Солигорска в контрольном матче
27 января Комментарии3
Дзюба и Лунёв примут участие во втором сборе «Зенита»
26 января Комментарии8
Стали известны соперники «Динамо» на втором зимнем сборе
25 января Комментарии4
Тульский «Арсенал» сообщил, с какими клубами сыграет на втором зимнем сборе
25 января ФотоКомментарии1
Глебов прибыл в расположение «Ростова»
25 января ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
27 января в 23:54
справляекмся без Палыча
ДСА
ДСА
27 января в 20:15
Нашли соперника по силам.
sv_1969
sv_1969
27 января в 19:33
Ничего особенного
beefs
beefs
27 января в 19:24
нормальная подготовка к продолжению чемпионата...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100