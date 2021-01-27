«Локомотив» во втором контрольном матче обыграл шведский «Эстерсунд»

«Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» (3:1) в контрольном матче на сборах в Марбелье.
Голами в составе «железнодорожников» отметились Мурило Серкейра и Эдер, а ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Эстерсунда» Эйрик Хауган. За шведскую команду отличился Блейр Тарготт.
4️⃣1️⃣’ ГОЛ!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 27, 2021
Рикошетом от игрока шведов мяч оказывается в сетке ворот!#ЛокоЭстерсунд 1️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/b2hYk6Vz0g
8️⃣4️⃣’ ГОЛ!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 27, 2021
Мурило забивает после подачи углового!#ЛокоЭстерсунд 2️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/qEjIByZGdG
9️⃣0️⃣’ ГОЛ!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 27, 2021
Ещё один угловой и ещё один гол, автором которого стал Эдер!#ЛокоЭстерсунд 3️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/gO25k9mdEa