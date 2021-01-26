Дзюба и Лунёв примут участие во втором сборе «Зенита»

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26 января 2021, 11:03

Футболисты «Зенита» и в ближайшее время прибудут в расположение команды в Дубае.

Источник сообщает, что оба игрока, переболевших коронавирусом, примут участие во втором сборе «Зенита», который начнется 31 января. Отмечается, что к работе с основной командой также привлекут большое количество молодежи.

Завтра «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Уралом», а затем вернется в Петербург. Легионеры получили четыре выходных дня, которые смогут провести по своему усмотрению. Ожидается, что большая часть игроков останется в Дубае.

24 января «Зенит» обыграл солигорский «Шахтёр» в товарищеском матче.