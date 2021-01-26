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Дзюба и Лунёв примут участие во втором сборе «Зенита»

26 января 2021, 11:03

Футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Андрей Лунёв в ближайшее время прибудут в расположение команды в Дубае.

Источник сообщает, что оба игрока, переболевших коронавирусом, примут участие во втором сборе «Зенита», который начнется 31 января. Отмечается, что к работе с основной командой также привлекут большое количество молодежи.

Завтра «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Уралом», а затем вернется в Петербург. Легионеры получили четыре выходных дня, которые смогут провести по своему усмотрению. Ожидается, что большая часть игроков останется в Дубае.

24 января «Зенит» обыграл солигорский «Шахтёр» в товарищеском матче.

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pioner1987
pioner1987 ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 января в 19:23
Дзюба войдет в историю не как футбольный Терминатор, а как Великий Мастурбатор ))
Futurista
Futurista
26 января в 12:05
drug01
drug01
26 января в 11:55
Пора выходить на работу
sv_1969
sv_1969
26 января в 11:39
Молодёжь давно пора привлекать
mihaluch
mihaluch
26 января в 11:09
Подмога вовремя подоспела.
shlomo
shlomo
26 января в 11:08
Это хорошая новость про молодежь....дай Бог, чтобы показали себя....
Трезвый повар
Трезвый повар
26 января в 11:05
На втором сборе Артём будет трудиться не покладая рук
ДАША Д
ДАША Д
26 января в 11:05
Дзюба мог бы и еще поотдыхать.
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