ГлавнаяНовости

Экс-наставник «Боруссии» Дортмунд Фавр может возглавить «Марсель»

вчера, 00:41

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может вернуться в Лигу 1, где он уже работал с «Ниццей».

Как сообщается, швейцарский специалист может сменить Андре Виллаш-Боаша на должности главного тренера «Марселя». Боаш показывает неудовлетворительные результаты, а также имеет разногласия с руководством «провансальцев».

Велика вероятность того, что летом португалец покинет «Марсель», а главным кандидатом на его замену является именно Фавр.

Напомним, что Фавр был уволен из дортмундской «Боруссии» в декабре.

Все новости
СлухиРейнольдс в субботу пройдет медосмотр для «Ромы»
Вчера, 11:24 Комментарии2
Официально«Наполи» опубликовал официальное заявление относительно будущего Гаттузо
27 января Комментарии6
Слухи«Галатасарай» хочет подписать Йедлина
27 января Комментарии2
СлухиБенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»
27 января Комментарии9
В «Лацио» подтвердили, что Мусаккьо успешно прошел медобследование
27 января ФотоКомментарии4
СлухиФлик может покинуть «Баварию» по окончании сезона
27 января Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:13
Может что-нибудь получиться с Марселем.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:12
Можно бы и клуб посолиднее
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:30
Ржавый скоро любительскую команду будет тренировать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:57
Боаш вообще опустился ниже плинтуса, как тренер.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:26
Он вполне удачный тренер.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 02:59
Любопытный вариант
sv_1969
sv_1969
вчера в 01:25
Думаю что должно получиться
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:15
Пошел на понижение, но все лучше , чем без дела сидеть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:59
Пусть возглавит,а мы посмотрим чем всё закончится!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100