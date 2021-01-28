Экс-наставник «Боруссии» Дортмунд Фавр может возглавить «Марсель»

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может вернуться в Лигу 1, где он уже работал с «Ниццей».
Как сообщается, швейцарский специалист может сменить Андре Виллаш-Боаша на должности главного тренера «Марселя». Боаш показывает неудовлетворительные результаты, а также имеет разногласия с руководством «провансальцев».
Велика вероятность того, что летом португалец покинет «Марсель», а главным кандидатом на его замену является именно Фавр.
Напомним, что Фавр был уволен из дортмундской «Боруссии» в декабре.