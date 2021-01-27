Бенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»

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27 января 2021, 19:30

Главный тренер «Наполи» находится на грани увольнения.

Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится после завтрашнего матча Кубка Италии против «Специи». Сразу после игры Гаттузо встретится с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом. Руководство «Наполи» уже рассматривает варианты замены Гаттузо.

По данным Il Corriere dello Sport, Де Лаурентис контактировал с . Испанец уже возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Италии.