Бенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо находится на грани увольнения.
Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится после завтрашнего матча Кубка Италии против «Специи». Сразу после игры Гаттузо встретится с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом. Руководство «Наполи» уже рассматривает варианты замены Гаттузо.
По данным Il Corriere dello Sport, Де Лаурентис контактировал с Рафаэлем Бенитесом. Испанец уже возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Италии.