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Бенитес может заменить Гаттузо в «Наполи»

27 января 2021, 19:30

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо находится на грани увольнения.

Как сообщается, судьба итальянского специалиста решится после завтрашнего матча Кубка Италии против «Специи». Сразу после игры Гаттузо встретится с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом. Руководство «Наполи» уже рассматривает варианты замены Гаттузо.

По данным Il Corriere dello Sport, Де Лаурентис контактировал с Рафаэлем Бенитесом. Испанец уже возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок Италии.

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Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
27 января в 20:55
Не удивлюсь, если вскоре сми еще и Массимилиано Аллегри будут сватать на роль главного тренера Наполи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 20:38
Специя уже обыгрывала недавно Наполи,может и в кубке обыграть!
КЭТиК
КЭТиК
27 января в 20:12
Менять точно надо.
Caniggia
Caniggia
27 января в 20:01
Возможно, Гаттузо сам хочет уйти по состоянию здоровья. Ведь известно, что он болен редко и трудно излечимой болезнью, при которой нервные срывы вообще должны быть исключены, только исключительно покой. Гаттузо срочно нужно поправить состояние здоровья и, возможно, когда-нибудь вернуться к тренерской деятельности, ведь он ещё так молод! Здоровья Дженнаро и удачи!
shlomo
shlomo
27 января в 19:53
Ну у других источниках это произойдет в том случае, если 43-летний итальянский специалист не сможет одержать победы в ближайших трех матчах против Специи в Кубке Италии, а также против Пармы и Дженоа в Серии А....мне кажется, что Гаттузо удастся избежать поражений, однако в любом случае все будет решаться руководством, которые уже имеют контакт с Бенитесом ( а дыма просто так не бывает)....жаль будет Дженнаро....просто какой то рок тяготят над клубом и его вины особо то и нет...
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 19:41
Снова Гаттузо, чем он только не угодил Наполи.
Ozabot
Ozabot
27 января в 19:41
Де Лаурентису стоило бы просто купить центрфорварда и игра бы пошла. Сейчас у «Наполи» все хорошо, кроме реализации. Какие претензии к Гаттузо, если тактически все правильно, игра есть, моменты создаются, но напы попадают только в штангу?
STVA 1
STVA 1
27 января в 19:31
Не думаю что он улучшит что-то
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 19:31
Гаттузо ещё рано менять
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