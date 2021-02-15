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«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому «Дьошдьеру» до конца сезона

15 февраля 2021, 18:09

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши перешёл в венгерский клуб «Дьошдьер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

29-летний футболист перешел в «Дьошдьер» до конца нынешнего сезона.

«Желаем удачи, Одисе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» просматривает защитника «Анжи» Ягьяева.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
15 февраля в 18:27
Очень жаль конечно
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 18:19
Чтобы в Ахмате не чувствовал себя лишним.
beefs
beefs
15 февраля в 18:11
присоединяемся к поздравлениям...
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