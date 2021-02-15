«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому «Дьошдьеру» до конца сезона

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15 февраля 2021, 18:09

Полузащитник «Ахмата» перешёл в венгерский клуб «Дьошдьер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

29-летний футболист перешел в «Дьошдьер» до конца нынешнего сезона.

«Желаем удачи, Одисе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Полузащитник Одисе Роши на правах аренды до конца сезона перешёл в венгерский клуб «Диошдьёр».

Желаем удачи Одисе!👍👍👍 pic.twitter.com/kXsAsNf2YA — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 15, 2021

Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» просматривает защитника «Анжи» Ягьяева.