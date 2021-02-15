«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому «Дьошдьеру» до конца сезона

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши перешёл в венгерский клуб «Дьошдьер» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.
29-летний футболист перешел в «Дьошдьер» до конца нынешнего сезона.
«Желаем удачи, Одисе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Полузащитник Одисе Роши на правах аренды до конца сезона перешёл в венгерский клуб «Диошдьёр».— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 15, 2021
Желаем удачи Одисе!👍👍👍 pic.twitter.com/kXsAsNf2YA
Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» просматривает защитника «Анжи» Ягьяева.