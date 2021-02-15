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«СКА-Хабаровск» подписал игрока «Краснодара»

15 февраля 2021, 09:18

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб подписал игрока «Краснодара» Евгения Назарова.

Арендное соглашение с защитником рассчитано до конца этого сезона.

Ранее Назаров выступал на правах аренды в чешском клубе «Теплице».

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Comentarios
Comentarios
15 февраля в 11:29
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КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 10:11
Ну хоть играть должен.
drug01
drug01
15 февраля в 09:56
Своих надо брать это хорошо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 февраля в 09:19
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