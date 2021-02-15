«СКА-Хабаровск» подписал игрока «Краснодара»

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» сообщает, что клуб подписал игрока «Краснодара» .

Арендное соглашение с защитником рассчитано до конца этого сезона.

Очередным новичком армейцев стал защитник Евгений Назаров. Игрок проведёт весну в Хабаровске на правах аренды.

За « СКА -Хабаровск» Назаров будет выступать под номером 77. Добро пожаловать в Хабаровск, Евгений!

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