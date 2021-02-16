Паредес: «В раздевалке ПСЖ часто обсуждается возможный приход Месси»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» высказался о лидере соперников и своём партнёре по национальной команде Лионеле Месси.
В раздевалке ходит много разговоров о возможном приходе в ПСЖ Лионеля Месси. Но сегодня мы хотим думать только об игре [с «Барселоной»].
Ранее появилась информация о том, что форвард ПСЖ Неймар недавно звонил своему бывшему партнёру по «Барселоне» и уговаривал его перебраться в парижский клуб.