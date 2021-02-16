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Паредес: «В раздевалке ПСЖ часто обсуждается возможный приход Месси»

16 февраля 2021, 01:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Леандро Паредес в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» высказался о лидере соперников и своём партнёре по национальной команде Лионеле Месси.

В раздевалке ходит много разговоров о возможном приходе в ПСЖ Лионеля Месси. Но сегодня мы хотим думать только об игре [с «Барселоной»].

Ранее появилась информация о том, что форвард ПСЖ Неймар недавно звонил своему бывшему партнёру по «Барселоне» и уговаривал его перебраться в парижский клуб.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
16 февраля в 14:59
Да у них там секта свидетелей перехода Месси! Аххах
SHMEL
SHMEL
16 февраля в 07:30
Было бы интересно посмотреть на Лео вне Барсы.
112910415
112910415
16 февраля в 05:58
очевидно, не все в восторге !
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 04:39
Финансовым фэйр-плеем тут и не пахнет.
ДСА
ДСА
16 февраля в 04:38
Многим этот приход не понравится.
dalex83
dalex83
16 февраля в 02:09
Парадес полиует зад для Месси 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 01:56
Разговоры ничего не решат. Ждем лето.
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