Паредес: «В раздевалке ПСЖ часто обсуждается возможный приход Месси»

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16 февраля 2021, 01:52

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» высказался о лидере соперников и своём партнёре по национальной команде .

В раздевалке ходит много разговоров о возможном приходе в ПСЖ Лионеля Месси. Но сегодня мы хотим думать только об игре [с «Барселоной»].