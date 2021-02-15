Неймар созванивался с Месси и уговаривал его перейти в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает уговаривать своего бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси перейти в парижский клуб.
Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe сообщает, что бразильский футболист несколько дней назад разговаривал с капитаном каталонской команды по телефону. Неймар рассказывал Месси о положительных сторонах столицы Франции, клуба и команды.
Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает этим летом.
16 февраля «Барселона» и ПСЖ встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неймар вынужден пропустить этот матч из-за травмы.
Летом ожидается трансферный бум. Ждем лета.
Всем здоровья.
Летом ожидается трансферный бум. Ждем лета.
Всем здоровья.