Неймар созванивался с Месси и уговаривал его перейти в ПСЖ

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15 февраля 2021, 22:07

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает уговаривать своего бывшего партнера по «Барселоне» перейти в парижский клуб.

Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe сообщает, что бразильский футболист несколько дней назад разговаривал с капитаном каталонской команды по телефону. Неймар рассказывал Месси о положительных сторонах столицы Франции, клуба и команды.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает этим летом.