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Неймар созванивался с Месси и уговаривал его перейти в ПСЖ

15 февраля 2021, 22:07

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает уговаривать своего бывшего партнера по «Барселоне» Лионеля Месси перейти в парижский клуб.

Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe сообщает, что бразильский футболист несколько дней назад разговаривал с капитаном каталонской команды по телефону. Неймар рассказывал Месси о положительных сторонах столицы Франции, клуба и команды.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает этим летом.

16 февраля «Барселона» и ПСЖ встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Неймар вынужден пропустить этот матч из-за травмы.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
16 февраля в 22:12, ред.
Неймар-это девочка, он плачет о том, что сделал ошибку. На мой взгляд, он должен смириться и просто показывать хорошую игру
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Van Vanovich (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 08:50, ред.
    112910415
    112910415
    16 февраля в 06:01
    вот же неугомонный !
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
    16 февраля в 00:34, ред.
    Да он уже выииграл что мог в клубном,конечно переходить из за лч в псж очень разумно, так бы в баварию перешел бы, да только там шейхов нет
    Он Вместо того чтобы стать символом барсы, преданным игроком, потому что раньше он хотел завершить там карьеру, решил просто еще подзаработать
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 февраля в 23:07
    Как же все быстро поменялось. Не так давно футболисты Барселоны зазывали Неймара к себе, уговаривали руководство вернуть парня в команду, и сам Неймар говорил , что хочет вернуться в Барселону. И вот прошло немного времени и все кардинально поменялось. Теперь Неймар уговаривает Месси перейти в ПСЖ , да и сам Месси порывался уйти из команды.
    Летом ожидается трансферный бум. Ждем лета.
    Всем здоровья.
    Caniggia
    Caniggia
    15 февраля в 23:01
    Пока Неймар играл с Месси в Барсе, к нему было гораздо больше приковано внимания, чем когда он заиграл в ПСЖ без Месси. Ближе к 30, Неймар, наконец, осознал, что ему до высот и популярности Месси никогда не добраться и что без Месси на поле он не более, чем просто звезда, во многом распиаренная и раздутая. Он то равался обратно в Барсу к Месси, то теперь зовёт его в Париж, прекрасно понимая, что с ним он станет опять более популярен, востребован и медиен, потому что сам до таких высот он не доберётся, а будет лишь падать в рейтингах. Вывод прост - Неймар игрок во многом переоценённый и без Месси он всего лишь один из... и только с великим он достиг своего пика в Барселоне.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 февраля в 23:00
    И плакал горькими слезами ...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    15 февраля в 22:49, ред.
    Значит гном приказал команде слить матч, чтобы получить денежное вознаграждение от Парижа.
    allemz
    allemz ответ ilyafrom (раскрыть)
    15 февраля в 22:40
    Неймар сейчас выглядит посолиднее Месси. Скорее это его коварный план, уйти в ПСЖ обрести самостоятельность и лидерские качества, затем переманить уже старичка Месси, чтобы покрыть его своей густой тенью.
    Это возмездие с печальным концом для второго))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Q-J-G (раскрыть)
    15 февраля в 22:39, ред.
    может Неймар хочет в Барсу,а Месси приглашает в ПСЖ,что бы под ногами не путался,а то вдруг случайно наступит шипом... ахаха
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    15 февраля в 22:38
    да хз, моча в голову, руководство) я слышал про разногласия с руководством
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    15 февраля в 22:37
    Гвардиолла позвонил Неймару и сказал.уговори Месси в ПСЖ перейти,у нас сейчас всё зашибись,на лавку усаживать не охота.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
    15 февраля в 22:37
    Если было удобно, зачем надо было уходить...
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    15 февраля в 22:37
    что ж у вас в деньги упирается. игрок такого калибра сидит неприлично много без лч, это бьет по самолюбию. а с этой барсой никакая лч и рядом не предвидится. с псж же это реально. барсе он дал за эти годы на 100 лет вперед
    Алексей Павлов 1
    Алексей Павлов 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    15 февраля в 22:36
    видимо. с месси было очень удобно играть, как и месси с ним
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    15 февраля в 22:35
    Если месси перейдет , то покажет гнилое нутро, он и так норм зарабатывает, на оставшуюся жизнь хватит,все таки барса его воспитала, увидела талант, он там клялся и божился, а тут пойдет за еще большим мешком денег
    particular
    particular
    15 февраля в 22:26
    Неймар, в своё время, рвался из тени, а теперь сам её инициирует...
    An Jo
    An Jo
    15 февраля в 22:24
    Этот цирк с несмешными клоунами уже надоел.
    ermak6848
    ermak6848
    15 февраля в 22:24
    интрига двух парней - где лучше оплатят из работу на футбольных полях Европы..
    ilyafrom
    ilyafrom
    15 февраля в 22:16
    Неймару жарко , нужно в тень
    Q-J-G
    Q-J-G
    15 февраля в 22:10
    Странный Неймар, уйти из "Барселоны" в ПСЖ, чтобы не быть в тени Месси, и приглашать Месси в ПСЖ.... Неужели в ПСЖ так жарко, что Неймар снова хочет в тень Месси...
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