Нагельсманн: «„Ливерпуль“ бросит все силы на Лигу чемпионов»

Главный тренер «РБ Лейпциг» порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если у «Ливерпуля» будет хороший день, то он все равно будет фаворитом, но мы показали, что можем не отставать от лучших команд Европы.

Мы знаем, что «Ливерпуль» — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты в чемпионате, многие тренеры АПЛ говорят, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды, потому что они умеют хорошо адаптироваться и выполнять указания тренера.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.