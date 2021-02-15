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Нагельсманн: «„Ливерпуль“ бросит все силы на Лигу чемпионов»

15 февраля 2021, 19:18
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если у «Ливерпуля» будет хороший день, то он все равно будет фаворитом, но мы показали, что можем не отставать от лучших команд Европы.

Мы знаем, что «Ливерпуль» — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты в чемпионате, многие тренеры АПЛ говорят, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды, потому что они умеют хорошо адаптироваться и выполнять указания тренера.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Karkaz (раскрыть)
15 февраля в 23:54
Конечно, так себе, ещё побольше Упамекан заберите как из Хоффенхайма в период его тренерства, тогда вообще офизручится)
Karkaz
Karkaz
15 февраля в 21:43
Многие считают Нагельсмана хорошим тренером. Но конечные результаты то у него так себе. Не удивлюсь разгрому от Ливерпуля.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
15 февраля в 21:41
Мне кажется у них уже нету силы
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 20:52
Хорошую отмазку Ливерпуль придумал
Рукалицо
Рукалицо
15 февраля в 20:44
    BDA8181
    BDA8181
    15 февраля в 19:37
    Не верю что Ливер в ЛЧ провалиться, да и в чемпионате тоже ещё дела наладит. Просто верю в Юргена, не тот тренер который бросает все на самотёк.
    ilyafrom
    ilyafrom
    15 февраля в 19:34
    Ливерпуль уже думает о следующем сезоне
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 февраля в 19:31
    Было бы что бросать, а то может и бросать то нечего.
    Migelito
    Migelito
    15 февраля в 19:22
    Сил то особо нет, чтобы бросать. По логике все верно, защита титула провалилась, четверка тоже под вопросом. Но если команда сама себя в руки не возьмет. в ЛЧ тоже далеко не уедет...Надеемся на характер, который всегда был нам свойственен)
    beefs
    beefs
    15 февраля в 19:20
    результат, похоже, будет такой же как в чемпионате...
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