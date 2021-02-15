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Хендерсон прокомментировал слухи о драке в раздевалке «Ливерпуля»

15 февраля 2021, 23:15

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал слухи о напряженной ситуации внутри команды. Ранее СМИ сообщали о драке голкипера Алиссона с защитником Эндрю Робертсоном.

Не думаю, что мне нужно комментировать действия [человека], сидящего за клавиатурой и придумывающего слухи о тренере или обстановке в раздевалке.

Больше всего мне понравился [слух] про драку Алиссона и Роббо [Робертсона]! Ни в одном из них нет ни доли правды.

Напомним, что «Ливерпуль» допустил три поражения подряд в АПЛ, в связи с чем СМИ стали писать о конфликтах внутри команды.

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Все комментарии
hoper
hoper
16 февраля в 22:06
Ну я как бы вообще не болельщик Ливерпуля,но после двух таких матчей кипера, ему прямо надо напихать.Возможно после этого и станет всё на свои места.Аллисону просто необходима процедура "фен"
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
16 февраля в 21:44
совершенно верно,но и журналистам надо щё добавить пикантности. К примеру Робби наорал на Бекера, а статья что подрались,получили травмы и выбыли до конца сезона)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 февраля в 21:43
Алиссону надо бы быть более сконцентрированным. Робертсон может ему и мозги поправить. Две игры и такие привозы.один комичней другого. Такими темпами можно и в свои уже начать забивать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 февраля в 00:41
БРЕДЯТИНА...
allemz
allemz
15 февраля в 23:49
Это Князь такие слухи распускает, мало ему)
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 23:23
Журналюги любят хрень писать
beefs
beefs
15 февраля в 23:16
желтизна набирает обороты...
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