Хендерсон прокомментировал слухи о драке в раздевалке «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал слухи о напряженной ситуации внутри команды. Ранее СМИ сообщали о драке голкипера Алиссона с защитником Эндрю Робертсоном.

Не думаю, что мне нужно комментировать действия [человека], сидящего за клавиатурой и придумывающего слухи о тренере или обстановке в раздевалке.

Больше всего мне понравился [слух] про драку Алиссона и Роббо [Робертсона]! Ни в одном из них нет ни доли правды.