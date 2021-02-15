Хендерсон прокомментировал слухи о драке в раздевалке «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал слухи о напряженной ситуации внутри команды. Ранее СМИ сообщали о драке голкипера Алиссона с защитником Эндрю Робертсоном.
Не думаю, что мне нужно комментировать действия [человека], сидящего за клавиатурой и придумывающего слухи о тренере или обстановке в раздевалке.
Больше всего мне понравился [слух] про драку Алиссона и Роббо [Робертсона]! Ни в одном из них нет ни доли правды.
Напомним, что «Ливерпуль» допустил три поражения подряд в АПЛ, в связи с чем СМИ стали писать о конфликтах внутри команды.