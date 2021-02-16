Черчесов может обсудить с Хабибом возможность тренировок в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возможность того, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести тренировки со сборной России. Ранее боец заявлял, что хочет начать футбольную карьеру.
Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать.
Но поскольку думать нечем, то можешь и Хабиба взять в команду. В защиту только ставь его, может Азар с Лукаку испугаются летом по нашим воротам бить.
Но поскольку думать нечем, то можешь и Хабиба взять в команду. В защиту только ставь его, может Азар с Лукаку испугаются летом по нашим воротам бить.