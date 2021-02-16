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Черчесов может обсудить с Хабибом возможность тренировок в сборной России

16 февраля 2021, 15:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возможность того, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести тренировки со сборной России. Ранее боец заявлял, что хочет начать футбольную карьеру.

Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться — надо думать.

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kyxy
kyxy
17 февраля в 01:46
Кто больше всех ошибаться будет в клетку с Хабибом на 10 минут
Alexnvr
Alexnvr ответ Futurista (раскрыть)
16 февраля в 18:42
Даже не в одной соседской. Хотя в наиболее соседской это более ярко выражено) Хотя Хабиба не мешало бы увидеть в сборной - может пешеходы бы ускорились. Шутка.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 18:33
Дурацкая затея, больше тренероваться разве не с кем кроме сборной
Инсаров
Инсаров
16 февраля в 18:28
А почему Валуева в сборной не попробовать? В матчах ЧЕ пригодился бы.
Futurista
Futurista ответ mortid (раскрыть)
16 февраля в 17:57
    don_surio
    don_surio
    16 февраля в 17:14
    Ждем кучи болевых и удушений у Сборной-)
    Ironigor
    Ironigor
    16 февраля в 17:02
    Ну всё, собрался негатив . Просто Хабиб хочет потренироваться со Сборной. Он и со Спартаком хотел и даже сыграл на тренировках, о чём говорил и Джикия . Что за непонятный негатив.Или привычка до думывать до фантазировать???.
    альсато
    альсато
    16 февраля в 16:56
    да я тоже думаю-ребят из РЕГБИ в Сборную пригласить-хуже не будет, только лучше!)))))
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Qatar Airways (раскрыть)
    16 февраля в 16:27
    Было бы кого подтягивать. Карпин тут давеча в интервью одному армянину доложил, что молодёжь даже мяч толком обрабатывать не умеет и вообще не знает азов, коим должны обучать еще на детско-юношеском уровне, ибо квалификация детских тренеров соответствует их копеечной зарплате.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    16 февраля в 16:12
    Когда сборная проводит мастер классы с мальчишками из академии, благотворительные встречи с детьми инвалидами это и помощь и престиж для сборной, когда в сборную лезут не понять кто это опускает престиж сборной "донельзя".
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    16 февраля в 16:11
    Если бы тебе было чем думать, Стас, то давно была бы наиграна замена Дзюбе, подтянута молодёжь к основе, стала бы более разнообразна тактика, а Оздоев давно выгнан за постоянные косяки...
    Но поскольку думать нечем, то можешь и Хабиба взять в команду. В защиту только ставь его, может Азар с Лукаку испугаются летом по нашим воротам бить.
    Loko57
    Loko57
    16 февраля в 16:00
    Сборная в жо*е, а он Хабиба будет тренировать. Даже слов нет!!!
    mortid
    mortid ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 февраля в 15:30
    В сказочном государстве может быть всё что угодно. Ведь становятся депутатами лицидеи и скоморохи.
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 февраля в 15:29
    Дзюбу будут использовать в качестве груши.
    vastudio
    vastudio
    16 февраля в 15:23
    Пукин не хочет потренироваться вместе со сборной, или бацька , или Киркоров?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 15:17
    Это какаято шутка?!
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