Черчесов может обсудить с Хабибом возможность тренировок в сборной России

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16 февраля 2021, 15:16

Главный тренер сборной России не исключил возможность того, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести тренировки со сборной России. Ранее боец заявлял, что хочет начать футбольную карьеру.