Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века по версии IFFHS

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16 февраля 2021, 18:37

Немец Феликс Брих признан лучшим футбольным арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ).

Рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.

1. Феликс Брих (Германия);

2. Джюнейт Чакыр (Турция);

3. Ховард Уэбб (Англия);

4. Маркус Мерк (Германия);

5. Бьерн Кейперс (Голландия);

6. Никола Риццоли (Италия);

7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);

8. Массимо Бузакка (Швейцария);

9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);

10. Любош Михель (Словакия).

На 11-м месте значится итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина. Он признавался IFFHS лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, это не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.

15-е место занял венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС .