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Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века по версии IFFHS

16 февраля 2021, 18:37

Немец Феликс Брих признан лучшим футбольным арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.

1. Феликс Брих (Германия);
2. Джюнейт Чакыр (Турция);
3. Ховард Уэбб (Англия);
4. Маркус Мерк (Германия);
5. Бьерн Кейперс (Голландия);
6. Никола Риццоли (Италия);
7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
8. Массимо Бузакка (Швейцария);
9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
10. Любош Михель (Словакия).

На 11-м месте значится итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина. Он признавался IFFHS лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, это не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.

15-е место занял венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС.

Ранее IFFHS представила рейтинг лучших тренеров XXI века.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
17 февраля в 06:06
Чакыр лучший)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
17 февраля в 03:01
Ну я это с юмором, если что)
Королевский Реал
Королевский Реал
16 февраля в 20:59
    Little Caprice
    Little Caprice
    16 февраля в 19:46
    Какого судью ни возьми, всегда будут недовольные его работой. Вот уж действительно незавидная профессия.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 февраля в 19:27
    Наверное - так и есть.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    16 февраля в 19:25
    Бузакка в аду для судей на первом месте зато будет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 19:22
    Возможно, и лучший.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    16 февраля в 19:20
    Почему Бузакку так низко оценили? А как же артистизм?)
    Cat01
    Cat01
    16 февраля в 19:16
    Надо лучшее всё брать себе
    allemz
    allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    16 февраля в 18:59
      sv_1969
      sv_1969
      16 февраля в 18:57
      Неправильный список!
      Миша Вилков вне конкуренциии)))))
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      16 февраля в 18:51
      1 год Коллины стоит 15 лет карьеры любого другого арбитра. Когда судил Коллина, футбол становился зрелищем. Поэтому здесь точно мимо.
      allemz
      allemz
      16 февраля в 18:47, ред.
      Как Уэбб оказался в этом списке? Лол, и стретфордскому нахлебнику нашлось место, причем в топ-3))
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