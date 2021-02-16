Феликс Брих признан лучшим арбитром XXI века по версии IFFHS

Немец Феликс Брих признан лучшим футбольным арбитром XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Рейтинг XXI века составлен по принципу совмещения ежегодных рейтингов в период с 2001 по 2020 год.
1. Феликс Брих (Германия);
2. Джюнейт Чакыр (Турция);
3. Ховард Уэбб (Англия);
4. Маркус Мерк (Германия);
5. Бьерн Кейперс (Голландия);
6. Никола Риццоли (Италия);
7. Оскар Хулиан Руис (Колумбия);
8. Массимо Бузакка (Швейцария);
9. Хорхе Луис Ларионда (Уругвай);
10. Любош Михель (Словакия).
На 11-м месте значится итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина. Он признавался IFFHS лучшим арбитром мира рекордные шесть раз, но часть из них пришлась на XX век, это не позволило Коллине вырваться в лидеры списка лучших арбитров XXI века.
15-е место занял венгерский рефери Виктор Кашшаи, который возглавляет департамент судейства РФС.
Ранее IFFHS представила рейтинг лучших тренеров XXI века.
https://www.youtube.com/watch?v=fWnsrTx9Y6E
Миша Вилков вне конкуренциии)))))
Миша Вилков вне конкуренциии)))))
https://www.youtube.com/watch?v=s47iFmYhco8