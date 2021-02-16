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Моуриньо — лучший тренер XXI века по версии IFFHS. Хиддинк — на 12-м месте

16 февраля 2021, 06:53

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров XXI века.

Возглавил список наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, также работавший в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси» и «Порту». Вторую строчку занял главный тренер сборной Германии Йохаим Лёв. Третье место поделили Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», и легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Примечательно, что в топ-15 оказался Гус Хиддинк, завоевавший со сборной России бронзу Евро-2008. Голландский специалист оказался на 12-й строчке.

Лучшие тренеры XXI века по версии IFFHS

1. Жозе Моуриньо («Тоттенхэм»)

2. Йоахим Лёв (сборная Германии)

3-4. Алекс Фергюсон (ранее — «Манчестер Юнайтед»)

3-4. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

5. Арсен Венгер (ранее — «Арсенал»)

6. Карло Анчелотти («Эвертон»)

7. Висенте Дель Боске (ранее — сборная Испании)

8. Диего Симеоне («Атлетико»)

9. Дидье Дешам (сборная Франции)

10. Марсело Бьелса («Лидс»)

11. Фабио Капелло (ранее — «Цзянсу Сунин»)

12. Гус Хиддинк (сборная Кюрасао)

13. Луис Фелипе Сколари (ранее — «Крузейро»)

14. Рафаэль Бенитес (ранее — «Далянь Ифан»)

15. Марчело Липпи (ранее — сборная Китая)

Напомним, лучшим футболистом десятилетия по версии IFFHS стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

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Кьянти
Кьянти
17 февраля в 05:50
Ну это же не потому, что у них денег не было больше. Им видимо и не нужны были супер дорогие игроки. Маур под свою схему игроков подбирал, смысл тратить сотни миллионов, если игрок не вписывается в нее. Да мало ли причин.
Одно очевидно, что Интер времен Моратти был далеко не бедный клуб. Уж точно не Порту.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
16 февраля в 22:05
Папа Карло получше Моуриньо.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 февраля в 21:58
Есть, посмотри сколько Анчелотти сменил.
зигзаг
зигзаг
16 февраля в 17:56
Лучший по развалу клубов и внесению в них конфликтов
Сантус
Сантус
16 февраля в 15:41
По совокупности достижений за этот промежуток,возможно.Но всеобщее впечатление портят последние годы с неудачами...Как говорил Штирлиц-запоминается последняя фраза...))
DEIVID_1
DEIVID_1
16 февраля в 14:30
Для всех.

Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.

Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Incredulous (раскрыть)
16 февраля в 14:29
Вот специально для тебя.

Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.

Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 февраля в 14:17
Моуриньо - безусловно лучший по количеству смененных им клубов . : и больше ни у кого нет. Разве что Бенитес, но он не номинирован. Мое мнение Гвардиола.
goalaktika
goalaktika
16 февраля в 13:45
Видимо в Международной федерации футбола, искренно поверили в слова Маура "Айм номбе ван" )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 февраля в 13:05
Довольно странный список.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
16 февраля в 13:01
Бред какой- то. Ну Хиддинк я еще понимаю, сборную России тренировал, брал бронзу Евро, потом Анжи тренировал. А остальные кто и что?
Моя лично пятерка фаворитов : 1. Сергей Семак, тренер великого Зенита ,2.Леонид Слуцкий,3.Олег Романцев,4.Станислав Черчесов,5.Валера Карпин.
Klaus-S
Klaus-S
16 февраля в 12:54
Спорный рейтинг. Что в десятке делает Дешам? С тем составом любой тренер из топ-20 выиграл бы ЧМ. В 10-е есть Венгер, Симеоне, Бенитес, Бьелса !!! но почему-то нет Клоппа. По достижениям они хуже Клоппа.
Да и второе место Лёва как-то странновато выглядит.
eleven LC
eleven LC
16 февраля в 12:52
Ничего не имею против Моуринью но решение признать его лучшим тренером 21 века очень спорное
Rattlehead
Rattlehead ответ Кьянти (раскрыть)
16 февраля в 12:19
Чьей самой дорогой покупкой при Моуриньо был трансфер Милито за 28 миллионов.
Кьянти
Кьянти ответ Per4ick (раскрыть)
16 февраля в 11:55
Ну положим Интер в 10 году был далеко не бюджетным клубом. Вполне себе состоятеьным.
Zak11
Zak11
16 февраля в 11:48
Ну вообще всё по делу. 2 кубка ЛЧ, 2 кубка ЛЕ. В принципе и на уровне стран кубков много выиграл. По очкам лидер Моуриньо
Incredulous
Incredulous
16 февраля в 11:36
Судя по этому ТОПу напрашивается только один вывод, что места в этом списке определялись путём слепой жеребьевки. Другого объяснения этому маразму я не могу найти.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
16 февраля в 11:11
Смешно, если честно... Висенте Дель Боске на 7 месте? Серьезно? Маур лучше него?
112910415
112910415
16 февраля в 11:10
тренер-то и вправду интересный )
VALMUR
VALMUR
16 февраля в 11:10
Это 73О, а не рейтинг...
Кто такой Моуринье ?
Последний раз выиграл ЛЕ с МЮ .. уже не помню когда.
Явно проплаченный рейтинг.
Зидан, Гвардиола, Дель Боске, Лев и ... какой-то маур.
Даже не смешно!
Per4ick
Per4ick
16 февраля в 10:54, ред.
вот и двойные стандарты некоторых индивидуумов , как Месси лучший по мнению этой организации то все честно, как например Маур то все туши воду. думаю Маур выиграл потому что с Порту и Интером выиграл ЛЧ. пусть ваши пепы и же сними выиграют ЛЧ с такими командами не с бюджетом в миллиарды евро, хотя конечно хотелось бы узнать их алгоритм оценок, если с игроками проще в этом плане, то тренеров надо оценивать только по титулам
swed27
swed27
16 февраля в 10:50
А где Дешам и Зидан
d_fincher
d_fincher
16 февраля в 10:42
Что-то не вижу Семака.
1bear
1bear
16 февраля в 10:36
тренеришка "проплатил" рейтинг,ведь скоро новый клуб нужно будет искать,а так может в Китай возьмут на хорошую зарплату)))))
Мessi 10
Мessi 10
16 февраля в 10:35
Ну какой Моуриньо?)
Физрук выстрелил в начале, а после перехода в Реал стал деградировать.

Лучшие - САФ, Дель Боске, Гвардиола, Симеоне - люди, которые выстроили/выстраивают РЕАЛЬНО грамотные команды.
Выбор Моура - это насмехательство над тренерской деятельностью в принципе.
санек002
санек002
16 февраля в 10:13
в лидерах должен быть сергей богданыч!
Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 09:51
КУча знающих вылезла и протаскивает(пусть и бесплодно) свои варианты.Люмин-значит люмин,чего спорить?
Qatar Airways
Qatar Airways
16 февраля в 09:38
Мда, что-то эта контора всё больше и больше разочаровывает, а ведь раньше считал, что её выводам и оценкам можно доверять.
На моей памяти, большей тренерской деградации, чем у Моуриньо, не было ни у кого. Из топ-тренера он стал середняком и продолжает спускаться дальше по этой лестнице. Второе место Лёва тоже вызывает недоумение - чем он так лучше Клоппа или Конте? Отсутствие двух последних вкупе с присутствием Бенитеса или Дешама со Сколари, позволяет не рассматривать этот рейтинг всерьёз.
ericbaze
ericbaze
16 февраля в 09:11
Лучший тренер в истории это Сер Алекс Фергюсон. Если Жозе лучший тренер то тогда я лучший футболист в истории. 😂😂😂
MaxRnD
MaxRnD
16 февраля в 09:00
По поводу Моуриньо - это шутка ?
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