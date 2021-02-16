Моуриньо — лучший тренер XXI века по версии IFFHS. Хиддинк — на 12-м месте

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16 февраля 2021, 06:53

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) составила рейтинг лучших тренеров XXI века.

Возглавил список наставник «Тоттенхэма» , также работавший в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси» и «Порту». Вторую строчку занял главный тренер сборной Германии . Третье место поделили , возглавляющий «Манчестер Сити», и легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр . Примечательно, что в топ-15 оказался , завоевавший со сборной России бронзу Евро-2008. Голландский специалист оказался на 12-й строчке.

Лучшие тренеры XXI века по версии IFFHS

1. Жозе Моуриньо («Тоттенхэм»)

2. Йоахим Лёв (сборная Германии)

3-4. Алекс Фергюсон (ранее — «Манчестер Юнайтед»)

3-4. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

5. Арсен Венгер (ранее — «Арсенал»)

6. Карло Анчелотти («Эвертон»)

7. Висенте Дель Боске (ранее — сборная Испании)

8. Диего Симеоне («Атлетико»)

9. Дидье Дешам (сборная Франции)

10. Марсело Бьелса («Лидс»)

11. Фабио Капелло (ранее — «Цзянсу Сунин»)

12. Гус Хиддинк (сборная Кюрасао)

13. Луис Фелипе Сколари (ранее — «Крузейро»)

14. Рафаэль Бенитес (ранее — «Далянь Ифан»)

15. Марчело Липпи (ранее — сборная Китая)