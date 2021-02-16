Моуриньо — лучший тренер XXI века по версии IFFHS. Хиддинк — на 12-м месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров XXI века.
Возглавил список наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, также работавший в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси» и «Порту». Вторую строчку занял главный тренер сборной Германии Йохаим Лёв. Третье место поделили Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», и легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Примечательно, что в топ-15 оказался Гус Хиддинк, завоевавший со сборной России бронзу Евро-2008. Голландский специалист оказался на 12-й строчке.
Лучшие тренеры XXI века по версии IFFHS
1. Жозе Моуриньо («Тоттенхэм»)
2. Йоахим Лёв (сборная Германии)
3-4. Алекс Фергюсон (ранее — «Манчестер Юнайтед»)
3-4. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
5. Арсен Венгер (ранее — «Арсенал»)
6. Карло Анчелотти («Эвертон»)
7. Висенте Дель Боске (ранее — сборная Испании)
8. Диего Симеоне («Атлетико»)
9. Дидье Дешам (сборная Франции)
10. Марсело Бьелса («Лидс»)
11. Фабио Капелло (ранее — «Цзянсу Сунин»)
12. Гус Хиддинк (сборная Кюрасао)
13. Луис Фелипе Сколари (ранее — «Крузейро»)
14. Рафаэль Бенитес (ранее — «Далянь Ифан»)
15. Марчело Липпи (ранее — сборная Китая)
Напомним, лучшим футболистом десятилетия по версии IFFHS стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Одно очевидно, что Интер времен Моратти был далеко не бедный клуб. Уж точно не Порту.
Одно очевидно, что Интер времен Моратти был далеко не бедный клуб. Уж точно не Порту.
Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.
Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.
Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.
Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяются 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.
Для рейтинга с 2001 по 2020 год все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.
Моя лично пятерка фаворитов : 1. Сергей Семак, тренер великого Зенита ,2.Леонид Слуцкий,3.Олег Романцев,4.Станислав Черчесов,5.Валера Карпин.
Моя лично пятерка фаворитов : 1. Сергей Семак, тренер великого Зенита ,2.Леонид Слуцкий,3.Олег Романцев,4.Станислав Черчесов,5.Валера Карпин.
Да и второе место Лёва как-то странновато выглядит.
Да и второе место Лёва как-то странновато выглядит.
Кто такой Моуринье ?
Последний раз выиграл ЛЕ с МЮ .. уже не помню когда.
Явно проплаченный рейтинг.
Зидан, Гвардиола, Дель Боске, Лев и ... какой-то маур.
Даже не смешно!
Кто такой Моуринье ?
Последний раз выиграл ЛЕ с МЮ .. уже не помню когда.
Явно проплаченный рейтинг.
Зидан, Гвардиола, Дель Боске, Лев и ... какой-то маур.
Даже не смешно!
Физрук выстрелил в начале, а после перехода в Реал стал деградировать.
Лучшие - САФ, Дель Боске, Гвардиола, Симеоне - люди, которые выстроили/выстраивают РЕАЛЬНО грамотные команды.
Выбор Моура - это насмехательство над тренерской деятельностью в принципе.
Физрук выстрелил в начале, а после перехода в Реал стал деградировать.
Лучшие - САФ, Дель Боске, Гвардиола, Симеоне - люди, которые выстроили/выстраивают РЕАЛЬНО грамотные команды.
Выбор Моура - это насмехательство над тренерской деятельностью в принципе.
На моей памяти, большей тренерской деградации, чем у Моуриньо, не было ни у кого. Из топ-тренера он стал середняком и продолжает спускаться дальше по этой лестнице. Второе место Лёва тоже вызывает недоумение - чем он так лучше Клоппа или Конте? Отсутствие двух последних вкупе с присутствием Бенитеса или Дешама со Сколари, позволяет не рассматривать этот рейтинг всерьёз.
На моей памяти, большей тренерской деградации, чем у Моуриньо, не было ни у кого. Из топ-тренера он стал середняком и продолжает спускаться дальше по этой лестнице. Второе место Лёва тоже вызывает недоумение - чем он так лучше Клоппа или Конте? Отсутствие двух последних вкупе с присутствием Бенитеса или Дешама со Сколари, позволяет не рассматривать этот рейтинг всерьёз.