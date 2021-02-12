Посторонитесь, Клопп и Гвардиола. Флик выиграл 6 трофеев и заслужил звание «Тренер года»

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сегодня, 15:54

Дело не только в шести трофеях, а в том, что им предшествовало.

Ждал первый клубный трофей 20 лет и 224 дня

Поднимал «Хоффенхайм» с низов на заре создания – это ведь немецкий вариант «Краснодара», только из деревни. А затем Флик, поработав с Трапаттони в Зальцбурге, пошел к Лёву в сборную Германии. Задержался на восемь лет и выиграл чемпионат мира. Но в роли главного тренера Ханс-Дитер обзавелся первым трофеем спустя 20 лет и 224 дня с первого матча, ведь наставником стал в далеком 1996 году, когда возглавил «Бамменталь» в качестве играющего тренера.

За плечами у бывшего полузащитника были сезоны в «Баварии» в восьмидесятых, для клуба не чужой. Но и не легенда – в сборную Германии не звали, в Мюнхене доставали травмы, поэтому сыграл меньше поединков, чем хотелось бы. Зато был частью машины по собиранию трофеев, ведь первый титул в Бундеслиге в качестве тренера стал для Ханса-Дитера пятым – квартет «салатниц» взял, будучи хавбеком клуба из Мюнхена. А вот финал ЛЧ в 1987 году проиграл «Порту» Артура Жорже, хотя провел на поле почти весь матч.

Ханси Флик за долгие годы между 1996-м и 2020-м ни у одного менеджера большого клуба не вызвал желания пригласить его главным тренером, хотя его ценили за организаторские способности и умение предложить свежую идею. Зато теперь у Флика трофей в среднем каждые 77 дней у руля «Баварии».

В ФК «Голливуд» Ханси поставил на коммуникацию

Уже по тому, как его зовут – Ханси, понятно, что найти правильное расстояние с футболистами бывший ассистент угрюмого Йоахима Лёва умеет. Флик свою работу видит в постоянном общении. Навыки улаживания конфликтов – в сборной Германии именно Ханс-Дитер отвечал за связь между тренерским штабом, большим начальником Бирхоффом и коллективом, где не все любили Лёва, но почти каждый уважал и тесно общался с его помощником.

В «Баварии» навыки переговорщика пригодились. Безусловным успехом Флика стала реанимация Мюллера. Поскольку Томаса новый тренер знал дольше всех в команде, их связывали доверительные отношения, то неординарный игрок вернулся на привычный уровень, стал таким же важным и полезным, как был в лучшие годы. А Флик показал всему составу – умеет работать не только с молодыми, но и с опытными игроками. Вот и общение с непростым по характеру Робертом Левандовски новый тренер тоже выстроил мастерски.

Поляк поверил, что сможет выиграть желанный кубок чемпионов, поэтому во время локдауна форвард покорился жене и следовал инструкциям дипломированного беременного домашнего тренера Анны и специалистов из «Баварии». Результаты увидели на поле – Левандовски стал игроком года.

Флик не подсидел Ковача и не рвался к власти

Если бы Ханси Флик мечтал стать диктатором, то давно нашел бы себе клуб в роли главного. Не забывайте, что на момент отставки Нико в «Баварию» сватали Аллегри и Моуриньо – людей с финалами Лиги чемпионов. Флика видели лишь в роли и.о. главного тренера, временной опцией. Более того, не сразу пришли к кандидатуре наставника, который 15 лет не работал главным, выполняя роль ассистента или управляющего директора, – как было в «Хоффенхайме» после возвращения в клуб.

Флик обедал с женой в тот день, но ему позвонил Браццо (клубное прозвище Хасана Салихамиджича) и пригласил на базу Зэбенерштрассе, где поделился идеей: бросить под поезд человека, который готов был выручить «Баварию». Важно отметить, что у Ковача и Флика не было конфликтов. Ассистент не подсиживал начальника, а когда хорват прощался с командой, то у всех стоял комок в горле. У «Баварии» просто не получалось, чего-то не хватало, но игроки не во всем винили Ковача.

А затем пришел Флик. Оказалось, что не хватало именно такого главного тренера. Скорее в стиле Хайнкеса, чем в стиле Гвардиолы или Хитцфельда. Ханс-Дитер идеально вписался, и хотя его забегу к победе над ПСЖ предшествовала мировая пандемия и работа с командой на расстоянии, с непростой задачей новый рулевой справился блестяще.

Клопп и Гвардиола – легенды, но Флик — молния

Юрген спокойно выстраивал чемпионский «Ливерпуль» через большие поражения в финалах ЛЕ и ЛЧ или против «Манчестер Сити» в АПЛ . Клопп дважды подряд получил звание «Тренер года», но во втором случае забрал награду Флика. Гвардиоле тоже проще, поскольку в нынешнем клубе имеет большой вес. Шейхи ему снова доверяют после рекордной серии побед во всех турнирах. И команда оценила верность испанца – еще до отмены дисквалификации клуба в еврокубках обещал, что останется, будет готов работать хоть в Чемпионшипе.

Флик не такой продуманный и опытный тренер, как представленная выше двойка, что очевидно. У него нет кодекса серийного убийцы, как у Диего Симеоне. Нет отрицательного обаяния, как была у молодого Жозе Моуриньо. Но Ханс-Дитер или настолько искусный лжец, что ему веришь, или попросту честный человек, который привык хорошо делать свою работу. «Бавария» в день отставки Ковача была плоха и по качеству футбола, и по цифрам, и самоощущениям коллектива. А поскольку немцы – сплетники, то сложно было утаить, что Флика пригласили, поскольку именитые наставники предпочитали выждать – сомневались, что «Бавария» выстрелит.

Ханс-Дитер и сам не верил в такой успех. Ни один вменяемый человек не зайдет в раздевалку с заявлением, что в музей добавят шесть трофеев. Немцы ведь не выигрывали Лигу чемпионов с 2012 года. Пауза затянулась, а проблем на поле хватало. Но Флик спокойно начал вносить важные правки, пошли победы, вернулась чемпионская уверенность.

Клуб допустит ошибку, если отпустит Ханса-Дитера

В Мюнхене не отрицают, что Флика приглашали на пару матчей, планировали определиться с новым тренером после Рождества 2019-го. Но Ханс-Дитер так удачно стартовал, что назначили его главным, отстали от Аллегри, Моуриньо, тен Хага и Тухеля. И хотя теперь у Флика контракт до 2023 года и шесть трофеев – вчера благодаря голу Павара после опрометчивого выхода вратаря «Тигреса» из ворот, стали победителями Клубного ЧМ , в Германии уверены, что все не так уж безоблачно.

Проблема в Браццо – у спортивного директора Салихамиджича не лучшие отношения с Фликом. Похоже, не поделили пирог славы, как это часто бывает. Дополнительно Ханс-Дитер не знает, куда пойдет клуб после ухода на пенсию Румменигге вслед за Хенессом. Карл-Хайнц еще в 2019-м объявлял, что уйдет, а соратников у него в клубе немного — Салихамиджич стал компромиссной фигурой, Румменигге предлагал выбрать Лама. Теперь Хасан и Кан остаются главными, но не исключено, что Флик с ними не сработался.

«Бавария» никогда не была клубом-штилем. Прямо сейчас у них мини-эпидемия коронавируса (Мартинес, Горецка и Мюллер) накануне матчей против «Лацио». А дополнительно трагедия в личной жизни ветерана. Боатенг вернулся в Германию, ведь польская модель, ради которой он бросил многолетнюю подругу и мать его троих детей Ребекку, найдена мертвой. Беда случилась после скандального расставаниям с Джеромом. И хотя Боатенга из-за его бурной личной жизни, что отвлекала от игры, давно мечтали сплавить, команде нужно поддержать игрока.

Флику важно настроить команду на весну, он умеет раскрывать игроков – Дэвис, Коман (в 24 года у парня 21 трофей) и Гнабри в полном порядке, и доверять послушным – у Киммиха уже 10 голевых в Бундеслиге, Йозуа сейчас один из лучших хавбеков планеты. У «Баварии» есть игровые проблемы, отсюда поражение от «Боруссии» М и вылет из Кубка Германии по пенальти, но Флик ответил на неудачи серией из семи побед подряд. Не все легкие и результативные, но речь о лидере Бундеслиги. Тренер Флик выиграл 57 из 67 матчей в «Баварии», у него всего 5 поражений, а разница мячей красноречивая – 209:68. Понятно, что сборная Германии будет рада подлить масла в огонь непонимания тренера и Салихамиджича, чтобы забрать Ханса-Дитера, но клуб допустит ошибку, отпустив наставника.

Но «Бавария» обожает тасовать тренеров. У Хенесса и Румменигге были диаметральные взгляды на выбор наставника – Ули хотел ставить на бывших игроков или немцев, а Карл-Хайнц всегда голосовал за иностранцев и плакал, когда прощался с Гвардиолой, ведь подружился с испанцем. Но Кану и Салихамиджичу не стоит повторять ошибки ветеранов — уход Флика создаст большие проблемы, а доверие умному тренеру, что себя не выпячивает, обеспечит новыми трофеями – собственно, ради них все и затевается.