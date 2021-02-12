«Бавария» идеальна. Собрала все возможные трофеи

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сегодня, 00:05

Клубный чемпионат мира не принес сенсации. «Бавария» в финале обыграла «Тигрес» и взяла трофей. «Соккер.ру» — об очередном титуле в богатой коллекции мюнхенцев.

В разгар очередного клубного сезона как-то забылся тот факт, что 2020 год прошел под знаком «Баварии». Слишком много всего нефутбольного происходило в прошлом году, слишком много переживали по поводу пандемии и вызванных ею эффектов. А между тем, если отвлечься все же на футбол, то прошлый год стал годом «Баварии» во всех отношениях. Даже не целый год, а его вторая половина, после пандемической паузы, когда еще казалось, что Ханс-Дитер Флик — это временное решение, промежуточный главный тренер. Кто бы знал, что этот временный шаг станет настолько удачным.

Сбор урожая

В июне «Бавария» выиграла чемпионат Германии, который было решено все же закончить. Причем выиграла с большим запасом, выдав мощную победную серию. Мюнхенцы оторвались в итоге от дортмундской «Боруссии», ставшей второй, на 13 очков. Это положило начало череде баварских успехов. В июле был выигран Кубок Германии – в финале «Бавария» обыграла «Байер» со счетом 4:2. Следуя графику «ни месяца без трофея», мюнхенцы в августе выиграли Лигу чемпионов, которая доигрывалась в ускоренном режиме. В финале «Бавария» вполне по делу обыграла ПСЖ со счетом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.

В матче за Суперкубок Германии пришлось сразиться с дортмундской «Боруссией» уже в сентябре. Вырвали победу со счетом 3:2. Пожалуй, напряженнее всего в том же сентябре пришлось драться за Суперкубок Европы с «Севильей», которая даже забила первой, но «Бавария» перевела игру в дополнительное время и там выиграла – 2:1. Пять трофеев за четыре месяца сделали Флика героем, а «Баварию» — главной командой 2020 года. Но оставался еще один трофей, который формально относится к тому же году. Это клубный чемпионат мира. Ему пришлось сдвинуться из-за уплотнения графика матчей. Но отказываться от его проведения ФИФА не стала. И не зря. Иначе «Бавария» не вошла бы в историю.

Дорога бомбардиров

А путь в историю был не таким уж длинным, потому что начала его «Бавария» с полуфинала. В полуфинале немецкая команда без особых проблем обыграла египетский «Аль-Ахли» со счетом 2:0 благодаря дублю Роберта Левандовски, который как главный символ атаки «Баварии» стал лучшим футболистом 2020 года. И как бы продолжил график прошлого года. После того матча результативность Левандовски в сезоне достигла в среднем 1,07 гола за матч. Удивительно, но это меньше, чем в прошлом сезоне, когда показатель был 1,17 – так высоко задрана планка.

Но в финале его ждал другой бомбардир — Андре-Пьер Жиньяк. Многие позабыли об этом коренастом французе, который однажды принял неожиданное решение и укатил в Мексику, где обосновался всерьез и надолго, во что никто не хотел верить. А Жиньяк уже стал легендой «Тигреса», в составе которого провел 246 матчей и забил 147 мячей. Он лучший бомбардир в истории команды и настоящий ее лидер. К матчу с «Баварией» Жиньяк подходил в форме не хуже, чем у Левандовски. Он забил десять мячей в девяти последних матчах и забивал в шести подряд.

В том числе на клубном чемпионате мира. Где путь «Тигреса» был чуть более долгим, чем у «Баварии». В предварительном раунде мексиканцы обыграли корейский «Улсан» со счетом 2:1. Дубль оформил Жиньяк. А в полуфинале «Тигрес» обыграл со счетом 1:0 бразильский «Палмейрас». Тоже благодаря голу Жиньяка с пенальти. Таким образом, Жиньяк забил все мячи своей команды на этом турнире и закончил его лучшим бомбардиром с тремя голами. Левандовски немного не хватило – на его счету два мяча.

Демонстрация класса

В финальном матче Левандовски и Жиньяк продолжали отыгрывать свои роли лидеров. Но с той лишь разницей, что на француза ложилось больше ответственности, а поддержки он получал меньше, чем поляк. Нельзя даже сказать, что Роберт в этом финале блистал и был по-настоящему ярок. Да, он работал, он приносил много пользы. Но зажигали, эмоционально и по-футбольному, другие игроки «Баварии». У «Тигреса» почти все тащил на себе Жиньяк.

При этом команду из Мексики нельзя обвинить в отсутствии старания. Она старалась играть очень цепко, дисциплинированно. Однако в каждом движении чувствовалось превосходство футболистов «Баварии» в классе. В «Тигресе» немало знакомых лиц. Помимо Жиньяка это, например, Рафаэл Кариока, Карлос Сальседо, Диего Рейес. Но «Бавария» в своем сильнейшем сочетании – это машина. Поэтому она планомерно подавляла соперника, позволяя тому иногда выходить к штрафной Нойера, чтобы тот не скучал. Поэтому владение мячом не такое уж разгромное – 55 на 45 процентов в пользу немцев. И некоторые контратаки у «Тигреса» могли быть перспективными.

А вот в умении доводить подходы до остроты «Бавария» свой класс и показала. Мюнхенцы нанесли 19 ударов по воротам соперника, из которых девять оказались точными. А у «Тигреса» всего три удара, из которых один был точным. Вот и вся разница. И да, Левандовски все же помог своей команде победить. Именно он выиграл верховую борьбу у вратаря соперника, скинув мяч Павару, который и забил победный мяч. То, что матч ограничился одним голом, ничего не значит, по большому счету, потому что мюнхенцы вполне создали моментов на хороший разгром. Просто слишком уж высок класс этой команды.

Для «Баварии» эта победа стала второй в клубном чемпионате мира. До этого она побеждала в 2013 году. По победам в этом турнире «Бавария» сравнялась с «Коринтиансом». А впереди только «Барселона» и «Реал», у которых три и четыре победы соответственно. Но «Бавария», кажется, не собирается сбавлять обороты. Хотя повторить рекордное достижение сезона-2020 уже даже теоретически не сможет, потому как неожиданно вылетела из Кубка Германии в январе, проиграв «Хольштайну». Хоть какая-то капля дегтя в этой огромной баварской бочке пива.