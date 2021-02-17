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Слуцкий: «Старфельт очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год»

17 февраля 2021, 10:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта клуба с защитником Карлом Старфельтом.

Карл очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год, стал железным игроком стартового состава, получил абсолютно заслуженный вызов в сборную Швеции, является одним из кандидатов на поездку в составе сборной на чемпионат Европы. Карл еще молод, особенно если мы говорим про позицию центрального защитника. Поэтому мы посчитали необходимым продолжить сотрудничество на более длинный срок. При этом прекрасно понимаем, что у Карла, как и у любого футболиста нашей команды, есть возможности для роста и развития себя как игрока в каких-то ведущих зарубежных чемпионатах.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 февраля в 11:10
Добротный игрок, повезло рубину.
beefs
beefs
17 февраля в 10:46
Слуцкий знает что делает...
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