Слуцкий: «Старфельт очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал продление контракта клуба с защитником .

Карл очень хорошо зарекомендовал себя за прошедший год, стал железным игроком стартового состава, получил абсолютно заслуженный вызов в сборную Швеции, является одним из кандидатов на поездку в составе сборной на чемпионат Европы. Карл еще молод, особенно если мы говорим про позицию центрального защитника. Поэтому мы посчитали необходимым продолжить сотрудничество на более длинный срок. При этом прекрасно понимаем, что у Карла, как и у любого футболиста нашей команды, есть возможности для роста и развития себя как игрока в каких-то ведущих зарубежных чемпионатах.